विजय वर्मा हैं 90 के दशक के Shah Rukh Khan, मनीष मल्होत्रा का बयान सुन माथा पकड़ लेंगे आप!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमन्ना भाटिया से ब्रेकअप के लंबे समय बाद अब विजय वर्मा जल्द ही फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनकी जोड़ी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ बनेगी। इस फिल्म से बॉलीवुड के टॉप मोस्ट डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाल ही में मनीष मल्होत्रा ने एक खास बातचीत के दौरान विजय वर्मा की तारीफ की। गली ब्वॉय एक्टर की तारीफ में मनीष इतना बह गए कि उन्होंने अभिनेता की तुलना सभी को छोड़कर सीधा शाह रुख खान से कर दी। 'गुस्ताख इश्क' के निर्माता ने 90 के दशक के शाह रुख से तुलना करते हुए विजय वर्मा के लिए जो कहा, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

शाह रुख खान वाला फील लाते हैं विजय वर्मा वरिंदर चावला से खास बातचीत में मनीष मल्होत्रा से जब ये कहा गया कि आज के समय में जो मेल कैरेक्टर की कहानियां लिखी जा रही हैं, उसमें कहीं न कहीं इमोशनल मैच्योरिटी और एक सॉफ्टनेस की कमी है। जिसके जवाब में उन्होंने तुरंत कहा, "आज स्क्रीन पर जो आते हैं, वह लड़के हैं, एक मैन को नहीं देखते। हालांकि, विजय में वह बात है, यही वजह है कि उसे हमने इस फिल्म में लिया है। विजय में वह यंग मैन वाली क्वालिटी है। उसकी हाइट, लुक और जैसा वह है, उसकी पर्सनैलिटी में एक मैच्योरिटी है"।