    विजय वर्मा हैं 90 के दशक के Shah Rukh Khan, मनीष मल्होत्रा का बयान सुन माथा पकड़ लेंगे आप!

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:48 PM (IST)

    विजय वर्मा जल्द ही मनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में नजर आने वाले हैं। रोमांटिक ड्रामा फिल्म में उनके अपोजिट फातिमा सना शेख हैं। हाल ही में मनीष मल्होत्रा ने विजय वर्मा की तुलना शाह रुख खान के 90 के दशक के ऑनस्क्रीन किरदारों के साथ की है, जिनका स्क्रीन पर अलग करिश्मा था। 

    Hero Image

    मनीष मल्होत्रा ने विजय वर्मा की शाह रुख से की तुलना! फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमन्ना भाटिया से ब्रेकअप के लंबे समय बाद अब विजय वर्मा जल्द ही फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनकी जोड़ी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ बनेगी। इस फिल्म से बॉलीवुड के टॉप मोस्ट डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू कर रहे हैं।

    हाल ही में मनीष मल्होत्रा ने एक खास बातचीत के दौरान विजय वर्मा की तारीफ की। गली ब्वॉय एक्टर की तारीफ में मनीष इतना बह गए कि उन्होंने अभिनेता की तुलना सभी को छोड़कर सीधा शाह रुख खान से कर दी। 'गुस्ताख इश्क' के निर्माता ने 90 के दशक के शाह रुख से तुलना करते हुए विजय वर्मा के लिए जो कहा, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

    शाह रुख खान वाला फील लाते हैं विजय वर्मा

    वरिंदर चावला से खास बातचीत में मनीष मल्होत्रा से जब ये कहा गया कि आज के समय में जो मेल कैरेक्टर की कहानियां लिखी जा रही हैं, उसमें कहीं न कहीं इमोशनल मैच्योरिटी और एक सॉफ्टनेस की कमी है। जिसके जवाब में उन्होंने तुरंत कहा, "आज स्क्रीन पर जो आते हैं, वह लड़के हैं, एक मैन को नहीं देखते। हालांकि, विजय में वह बात है, यही वजह है कि उसे हमने इस फिल्म में लिया है। विजय में वह यंग मैन वाली क्वालिटी है। उसकी हाइट, लुक और जैसा वह है, उसकी पर्सनैलिटी में एक मैच्योरिटी है"।

    vijay varma shah rukh

    'गुस्ताख इश्क' में 'पप्पन' के रोल के लिए विजय को चुनने के बारे में मनीष ने आगे कहा, "इसमें हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरुरत थी, जो युवा की ताजगी तो लेकर आए ही, लेकिन ओल्डस्कूल का उसमें मिश्रण हों, जैसा दर्शकों को 90 के दशक में शाह रुख खान में स्टारडम के पीक पर देखने को मिला था। विजय वर्मा का जो किरदार है, वह स्क्रीन पर मैन हीरो के बारे में हैं, जैसे शाह रुख खान 90 में था। अगर आप देखेंगे तो आज के समय में सब मैन नहीं, ब्वॉय और गर्ल है"।

    इस फिल्म से टकराएगी 'गुस्ताख इश्क'

    विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर रोमांटिक फिल्म की बात करें तो ये मूवी 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की टक्कर कृति सेनन और धनुष की मूवी 'तेरे इश्क में' के साथ है, जो पैन इंडिया रिलीज है। गुस्ताख इश्क में फातिमा-विजय के अलावा नसीरुद्दीन शाह, शारिब हाशमी भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन विभु पुरी ने किया है।

