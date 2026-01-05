Kannan Pattambi Dies: मलयालम एक्टर कन्नन पट्टाम्बी का निधन, 62 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर और जाने-माने प्रोडक्शन कंट्रोलर कन्नन पट्टाम्बी का रविवार रात किडनी से जुड़ी बीमारी का इलाज कराते समय निधन हो गया। वह 62 साल के थे। भाई ने की निधन की पुष्टी एक्टर के निधन की खबर की पुष्टि उनके बड़े भाई फिल्ममेकर मेजर रवि ने की। एक्टर ने कोझिकोड के एक प्राइवेट अस्पताल में रात करीब 11:40 बजे आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को शाम 4 बजे पट्टाम्बी के नजानगंथिरी स्थित उनके घर पर होगा।

कन्नन पट्टाम्बी कई सालों से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। उन्होंने प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर काम किया और कई फिल्मों में एक्टर के तौर पर भी नजर आए। वह अपने भाई मेजर रवि के साथ करीबी सहयोग के लिए जाने जाते थे, जो पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर थे और बाद में फिल्ममेकर बन गए। कन्नन मेजर रवि द्वारा डायरेक्ट या प्रोड्यूस की गई फिल्मों के प्रोडक्शन में शामिल थे। उनके खास प्रोजेक्ट्स में से एक मिशन 90 डेज था, जो राजीव गांधी हत्याकांड की जांच के दौरान मेजर रवि के अनुभवों पर आधारित था।