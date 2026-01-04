एयर एम्बुलेंस, हाथ में ड्रिप...शूट पर बेहद खराब थी Rajesh Khanna की हालत, आर बाल्की ने सुनाया पूरा किस्सा
राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) अपने अंतिम दिनों में भी उतने ही पेशेवर और समर्पित थे जितने अपनी जवानी में। फिल्म निर्माता आर. बाल्की ने बताया क ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) अपने समय के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। हालांकि बाद में उनके सुपरस्टारडम में गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजेश खन्ना अपने अंतिम दिनों में भी उतने ही कामकाजी और प्रोफेशनल थे जितने वो अपनी जवानी के दिनों में हुआ करते थे।
फिल्म निर्माता आर. बाल्की ने इस बारे में कई राज खोले हैं। बाल्की ने याद करते हुए बताया कि राजेश अपने अंतिम दिनों में भी उतने ही प्रोफेशनल, समर्पित, मेहनती और फनी थे जितने वे अपने करियर के टॉप पर रहते हुए थे। बता दें कि आर बाल्की वो निर्मता है जिन्होंने दिग्गज अभिनेता के लिए आखिरी विज्ञापन का निर्देशन किया था।
क्या था हैवल्स का वो ऐड?
बाल्की ने याद करते हुए कहा, “यह एक खूबसूरत अनुभव था। मैं वह पल कभी नहीं भूल सकता जब मैं उनके पास गया था। मैंने उन्हें कभी ‘काका’ नहीं कहा। मैंने उन्हें ‘सर’ कहकर बुलाता था।” यह विज्ञापन राजेश खन्ना के निधन के बाद साल 2012 में रिलीज किया गया था। दरअसल ये हैवल्स फैन का विज्ञापन था जिसमें राजेश खन्ना अपने फैंस को याद करते हुए दिखाई देते हैं और बताते हैं कि भले ही अब उनके सच्चे प्रशंसक उनके साथ न हों, लेकिन उनके पास हैवल्स के फैन तो हैं ही। इसके बाद बैकग्राउंड में कई छत और मेज के पंखे हवा देते हुए दिखाई देते हैं, वहीं बीच में खड़े राजेश शक्ति सामंता की 1970 में बनी फिल्म कटी पतंग के अपने मशहूर गीत "ये शाम मस्तानी" की धुन सीटी बजाते हैं।
यह भी पढ़ें- B ग्रेड फिल्म में काम करने को मजबूर हुए थे सुपरस्टार राजेश खन्ना, 35 साल छोटी हीरोइन संग दिए थे खूब बोल्ड सीन
व्हीलचेयर पर आते थे राजेश खन्ना
आर. बाल्की ने 'मामाज काउच' यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट में बताया, ' राजेश खन्ना उस समय बहुत बीमार थे। हम बैंगलोर में शूटिंग कर रहे थे। उन्हें एयर एम्बुलेंस से लाया गया। उनके एक हाथ में IV ड्रिप लगी हुई थी। वह व्हीलचेयर पर सेट पर आए। वह उठते, ड्रिप हटा दी जाती, और वह ठीक 45 सेकंड तक शूटिंग कर पाते, जिसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ता।'
साथ में फिल्म करने का किया था वादा
आर. बाल्की ने बताया कि उनके पास एक मिनट के कमर्शियल के लिए 7 मिनट से भी कम की फुटेज थी। वह बोले, 'राजेश खन्ना ने विज्ञापन पूरा होने पर उसे देखा। वह खुश हुए। उन्होंने कहा कि हम साथ में एक फिल्म करेंगे। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया। आर बाल्की ने बताया कि उस समय अपने पसंदीदा एक्टर को सेट पर इतनी तकलीफ में देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।