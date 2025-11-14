सिर्फ 2 वोट से Maithili Thakur हार गई थीं ये रियलिटी शो... 4 साल की उम्र में परिवार ने पहचान लिया था टैलेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) ने कम उम्र में ही म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अमिट छाप छोड़ दी। उनकी गायिकी के चर्चे देश-विदेश में होते हैं। मात्र 4 साल की उम्र से अपनी आवाज का जादू चलाने वालीं मैथिली अब राजनीति में भी सक्रिय हो गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजनीति में कदम रखने से पहले मैथिली ठाकुर ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी। 25 जुलाई 2000 में बिहार में जन्मीं सिंगर सिर्फ 4 साल की थीं, जब उनका परिवार दिल्ली आ गया था और यहीं उन्होंने अपने गायन की कला सीखी, वो भी अपने दादा से। शुरू में वह जागरण और म्यूजिकल फंक्शन में गाना गाया करती थीं।

इन रियलिटी शोज का हिस्सा रहीं मैथिली ठाकुर मैथिली ठाकुर म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान हासिल करने के लिए कई रियलिटी शोज का भी हिस्सा रहीं। मात्र 11 साल की उम्र में वह जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सिंगिंग रियलिटी शो लिटिल चैम्प्स (Little Champs) में आई थीं। इसके बाद उन्होंने इंडियन आइडल जूनियर (Indian Idol Junior) में लोकप्रियता हासिल की।