सिर्फ 2 वोट से Maithili Thakur हार गई थीं ये रियलिटी शो... 4 साल की उम्र में परिवार ने पहचान लिया था टैलेंट
25 साल की मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) इस वक्त बिहार विधान सभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav) को लेकर चर्चा में हैं। आज भले ही वह राजनीति में आगे चल रही हों, लेकिन एक बार वह सिर्फ 2 वोट्स से एक बड़ा रियलिटी शो हार बैठी थीं। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) ने कम उम्र में ही म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अमिट छाप छोड़ दी। उनकी गायिकी के चर्चे देश-विदेश में होते हैं। मात्र 4 साल की उम्र से अपनी आवाज का जादू चलाने वालीं मैथिली अब राजनीति में भी सक्रिय हो गई हैं।
राजनीति में कदम रखने से पहले मैथिली ठाकुर ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी। 25 जुलाई 2000 में बिहार में जन्मीं सिंगर सिर्फ 4 साल की थीं, जब उनका परिवार दिल्ली आ गया था और यहीं उन्होंने अपने गायन की कला सीखी, वो भी अपने दादा से। शुरू में वह जागरण और म्यूजिकल फंक्शन में गाना गाया करती थीं।
इन रियलिटी शोज का हिस्सा रहीं मैथिली ठाकुर
मैथिली ठाकुर म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान हासिल करने के लिए कई रियलिटी शोज का भी हिस्सा रहीं। मात्र 11 साल की उम्र में वह जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सिंगिंग रियलिटी शो लिटिल चैम्प्स (Little Champs) में आई थीं। इसके बाद उन्होंने इंडियन आइडल जूनियर (Indian Idol Junior) में लोकप्रियता हासिल की।
2 वोट से हारी थीं मैथिली ठाकुर
अपनी जादुई आवाज से मैथिली ठाकुर ने साल 2016 में आई जीनियस यंग सिंगिंग कॉम्पटीशन जीता था और अपना पहला म्यूजिक एल्बम यह रब्बा लॉन्च किया था। इसके ठीक एक साल बाद वह राइजिंग स्टार शो में गईं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की मानें तो राइजिंग स्टार का पहला सीजन मैथिली सिर्फ 2 वोट से हार गई थीं। वह सीजन की फर्स्ट रनर-अप रही थीं।
इस शो ने मैथिली को बनाया था स्टार
भले ही मैथिली ठाकुर राइजिंग स्टार की ट्रॉफी हार गईं, लेकिन वह रातोंरात स्टार बन गई थीं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस दी। साल 2021 में उन्हें लोकमत सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। आज वह बिहार में अपनी लोक गायिकी के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं। यहां तक कि बिहार विधान सभा चुनाव में भारी वोटों के साथ जीतकर वह सबसे कम उम्र की MLA बन गई हैं।
