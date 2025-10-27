आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कश्मीर... घाटी के लोगों के प्यार ने सोनू निगम को बनाया अपना

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक सोनू निगम ने रविवार शाम श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में अपनी दमदार प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगीत कार्यक्रम के समापन पर, गायक ने कश्मीर के लोगों के स्नेह और गर्मजोशी के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया।

सोनू निगम, आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, कश्मीर। मैं आयोजकों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस शाम को संभव बनाया और दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। रात के जादू को और बढ़ाते हुए, निगम ने अपने पिता अगम कुमार निगम के साथ मंच साझा किया और कुछ युगल गीत प्रस्तुत किए, जिन्हें दर्शकों ने ज़ोरदार तालियां बजाकर सराहा।

इस संगीत कार्यक्रम में स्थानीय गायकों काज़ी तौकीर और रौहान मलिक की प्रतिभा भी देखने को मिली, जिन्होंने सितारों से सजे इस कार्यक्रम में एक नया और क्षेत्रीय स्पर्श जोड़ा। इससे पूर्व संगीत कार्यक्रम के दौरान गायक सोनू निगम ने जब पास की एक मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आने पर सम्मान दिखाया तो घाटी के लोगों ने तालियां बजाकर उनका सम्मान किया। यह तब हुआ जब इंटरनेट मीडिया पर उनके 2017 के अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की आलोचना करने वाले बयानों के कारण कार्यक्रम के बहिष्कार का कश्मीर में अभियान चलाया गया था।

सोनू निगम के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार होने के बावजूद कश्मीर में एक बड़े वर्ग ने उनके कार्यक्रम का बहिष्कार अभियान चलाया हुआ था। कई स्थानीय लोगों ने उनकी मेजबानी के फैसले की आलोचना की थी। लेकिन बावजूद इसके उनके कार्यक्रम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले कहा कि श्रीनगर में बालीवुड गायक सोनू निगम का लाइव कन्सर्ट केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगा और स्थानीय कलाकारों को व्यापक दर्शकों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।सिन्हा ने इसे स्थानीय कलाकारों और केंद्र शासित प्रदेश के फलते-फूलते पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ा बढ़ावा बताया।

सिन्हा ने कहा कि सोनू निगम जैसे कलाकार श्रीनगर में हैं। इनकी चर्चा पूरी घाटी में है। सिन्हा ने कहा कि 2019 से बहुत सारे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। जी20 शिखर सम्मेलन के बाद विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है।