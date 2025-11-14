'जब उसने मुझे छुआ तो...' कास्टिंग डायरेक्टर ने दिन-दहाड़े TV एक्टर संग की ऐसी गंदी हरकत, गीली हो गई थी पैंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी और टीवी के गलियारों में हमेशा ही कास्टिंग काउच एक बड़ा मुद्दा रहा है। यह इंडस्ट्री में महिलाओं की सेफ्टी पर सवाल उठाता है। मगर कास्टिंग काउच से सिर्फ अभिनेत्रियां ही नहीं गुजरीं, कई अभिनेता भी इस चीज से गुजर चुके हैं। हाल ही में एक मशहूर टीवी अभिनेता ने डरावना कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस शेयर किया है।

अभिनेता ने रिवील किया कि काम देने के बहाने कास्टिंग डायरेक्टर ने उनके साथ ऐसी हरकत की जिसके बाद उनकी पैंट गीली हो गई थी। वह अंदर से कांपने लगे थे। ऋत्विक धनजानी संग हुआ कास्टिंग काउच यह अभिनेता हैं पवित्र रिश्ता फेम ऋत्विक धनजानी (Rithvik Dhanjani)। टू गर्ल्स एंड टू कप्स पॉडकास्ट में ऋत्विक ने अपना कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बताया कि जब वह मुंबई के आराम नगर में ऑडिशन देने के लिए लंबी लाइन में खड़े हुए, तब एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें बुलाया और बताया कि उनका सिलेक्शन हो गया है। इसके आगे एक्टर ने कहा-

ऋत्विक की हो गई थी पैंट गीली ऋत्विक धनजानी ने बताया कि उन्हें तब अटपटा लगा, जब इतने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर होने के बावजूद उनके पास न कार थी और ना ही बाइक। वह ऋत्विक की बाइक पर बैठकर अपने ऑफिस गए और तभी एक्टर को एहसास होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। यही नहीं, हैरानगी की बात थी कि कास्टिंग डायरेक्टर जहां उन्हें ले गया, वहां कोई ऑफिस नहीं था। बकौल एक्टर-