    'जब उसने मुझे छुआ तो...' कास्टिंग डायरेक्टर ने दिन-दहाड़े TV एक्टर संग की ऐसी गंदी हरकत, गीली हो गई थी पैंट

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    बॉलीवुड हो या फिर टीवी... कई सेलिब्रिटीज कास्टिंग काउच से गुजर चुके हैं। हाल ही में एक मशहूर अभिनेता ने डरावना कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कास्टिंग डायरेक्टर ने उनके साथ कुछ ऐसा किया था जिसके बाद उनकी पैंट गीली हो गई थी। 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी और टीवी के गलियारों में हमेशा ही कास्टिंग काउच एक बड़ा मुद्दा रहा है। यह इंडस्ट्री में महिलाओं की सेफ्टी पर सवाल उठाता है। मगर कास्टिंग काउच से सिर्फ अभिनेत्रियां ही नहीं गुजरीं, कई अभिनेता भी इस चीज से गुजर चुके हैं। हाल ही में एक मशहूर टीवी अभिनेता ने डरावना कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस शेयर किया है।

    अभिनेता ने रिवील किया कि काम देने के बहाने कास्टिंग डायरेक्टर ने उनके साथ ऐसी हरकत की जिसके बाद उनकी पैंट गीली हो गई थी। वह अंदर से कांपने लगे थे। 

    ऋत्विक धनजानी संग हुआ कास्टिंग काउच

    यह अभिनेता हैं पवित्र रिश्ता फेम ऋत्विक धनजानी (Rithvik Dhanjani)। टू गर्ल्स एंड टू कप्स पॉडकास्ट में ऋत्विक ने अपना कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बताया कि जब वह मुंबई के आराम नगर में ऑडिशन देने के लिए लंबी लाइन में खड़े हुए, तब एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें बुलाया और बताया कि उनका सिलेक्शन हो गया है। इसके आगे एक्टर ने कहा-

    वो शख्स मुझे स्टूडियो के अंदर ले गया और बोला, 'आपका सिलेक्शन हो गया है।' मैं हैरान रह गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फरिश्ता कहीं से आ गया हो, मुझे लाइन से बाहर ले गया हो और कहा हो कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूं। मैं बहुत खुश हुई और उन्हें धन्यवाद देने लगा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत उनके ऑफिस आना होगा और मैंने कहा, 'हां, जरूर।

    ऋत्विक की हो गई थी पैंट गीली

    ऋत्विक धनजानी ने बताया कि उन्हें तब अटपटा लगा, जब इतने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर होने के बावजूद उनके पास न कार थी और ना ही बाइक। वह ऋत्विक की बाइक पर बैठकर अपने ऑफिस गए और तभी एक्टर को एहसास होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। यही नहीं, हैरानगी की बात थी कि कास्टिंग डायरेक्टर जहां उन्हें ले गया, वहां कोई ऑफिस नहीं था। बकौल एक्टर-

    मैंने देखा कि वहां कोई ऑफिस नहीं था, बस एक किराने की दुकान और बन-मस्का का एक स्टॉल था। मैं सोचता रहा, 'क्या वो सच में यहां कास्टिंग करते हैं? ऐसा नहीं हो सकता।' उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा और एक पतली गली में ले गए। मुझे लगा कि आखिर में कोई बंगला होगा लेकिन वहां एक बड़ा सा ताला लगा हुआ दरवाजा था। उन्होंने उसे खोला और अंदर बिल्कुल अंधेरा था, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थीं। उन्होंने कहा, 'ऊपर आओ, ये मेरा ऑफिस है।' कसम से मेरी पैंट गीली हो गई। उस वक्त तक मुझे एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है।

    एक्टर को गलत तरीके से छूने लगा था डायरेक्टर

    ऋत्विक धनजानी ने आगे बताया कि ऑफिस में कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे कहा कि वह बहुत हार्ड वर्क करने वाले शख्स हैं, लेकिन इंडस्ट्री में हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्क वर्क करना पड़ता है। इसके आगे एक्टर ने कहा- 

    जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ, मैं मानो जम सा गया। मैं अंदर से डरा हुआ था, मैं सिर्फ 20 साल का था। मैं कांप रहा था। किसी तरह मैं वहां से निकलने में कामयाब रहा।

    ऋत्विक धनजानी आज तक यह ट्रॉमा भूल नहीं पाए हैं। उस वक्त वह खुद को हेल्पलेस मान रहे थे। 

