    Mahendra Kapoor का ये गीत सुन झट से मान जाएगी रूठी हुई प्रेमिका, सुनील दत्त का रोमांटिक सॉन्ग आज भी सुपरहिट

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:24 PM (IST)

    Mahendra Kapoor हिंदी सिनेमा जगत के वह प्लेबैक सिंगर थे जो अपनी मधुर आवाज के जरिए किसी भी गीत को अमर करा देते थे। बतौर गायक उन्होंने मनोज कुमार से लेकर दिलीप कुमार जैसे नायकों को अपनी आवाज दी थी। लेकिन सुनील दत्त (Sunil Dutt) पर फिल्माया गया उनका एक रोमांटिक गीत आज भी कल्ट माना जाता है।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की तरह महेंद्र कपूर (Mahendra Kapoor) भी हिंदी सिनेमा के दिग्गज गायकों की फेहरिस्त में शामिल रहे। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर गीतों के जरिए सिनेप्रेमियों के दिलों को सुकून पहुंचाया। आज हम आपको महेंद्र कपूर द्वारा गाए गए 58 साल पुराने एक ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रोमांटिक सॉन्ग की तर्ज पर हर किसी का फेवरेट माना जाता है। 

    गाने के बोल ऐसे हैं, अगर आपकी रूठी हुई प्रेमिका एक बार सुन ले तो झट से मान जाए। इस गीत को अभिनेता सुनील दत्त (Sunil Dutt) पर फिल्माया गया था। 

    महेंद्र कपूर का सुपरहिट सॉन्ग

    सिंगर महेंद्र कपूर की मधुर आवाज किसी भी गीत को अमर कराने के लिए काफी थी। आज भी उनके गानों को फैंस सुनना पसंद करते हैं। सुरों के सुरताज महेंद्र के जिस गाने के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है, वह 1967 में आई फिल्म हमराज (Humraaz) से था। इस मूवी में सुनील दत्त, विमी, मुमताज और राज कुमार जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाओं को अदा किया था। 

    हमराज का एक रोमांटिक सॉन्ग तुम अगर साथ देने का वादा करो... आज भी हर किसी का फेवरेट माना जाता है। सुनील दत्त और अभिनेत्री विमी पर फिल्माया गया ये पॉपुलर गीत महेंद्र कपूर ने ही गाया था। उनके द्वारा गाए गए बेहतरीन सॉन्ग की लिस्ट में इस गाने का नाम जरूर शामिल होता है।

    वादियों में शूट हुआ ये गीत और उस पर महेंद्र की जादुई आवाज का कॉम्बिनेशन बेहद खास रहा। यही कारण है जो लगभग 6 दशक बाद भी तुम अगर साथ देने का वादा करो (Tum Agar Saath Dene Ka Vada Karo) गाने को सुनकर दिल को सुकून पहुंच जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आप भी पुराने गाने सुनने के शौकीन हैं तो ये महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग आपको जरूर सुनना चाहिए।

    इन कलाकारों को महेंद्र ने दी आवाज

    सिर्फ सुनील दत्त ही नहीं बल्कि बतौर प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर दिलीप कुमार और मनोज कुमार जैसे कई कलाकारों की आवाज बने थे। खासतौर पर मनोज की कई फिल्मों में बतौर सिंगर महेंद्र ने कई बेहतरीन गाने गाए थे। उदाहरण के लिए आप मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम फिल्म के भारत का रहने वाला हूं... देशभक्ति गीत का नाम ले सकते हैं।

