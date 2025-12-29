बॉलीवुड में छाया गम का साया, Lootera डायरेक्टर की मां Deepa De का हुआ निधन
फिल्म प्रोड्यूसर और विक्रमादित्य मोटवानी की मां दीपा दे मोटवानी ने उड़ान, मसान, जुबली जैसी फिल्मों के साथ भारतीय सिनेमा को आकार दिया। ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। शनिवार को दीपा मोटवानी के निधन से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने अपने सबसे सम्मानित प्रोड्यूसर्स और मार्गदर्शकों में से एक को खो दिया। वह न सिर्फ जाने-माने फिल्ममेकर विक्रमादित्य मोटवानी की मां थीं, बल्कि एक टैलेंटेड प्रोड्यूसर भी थीं, जिन्होंने पिछले दो दशकों की कुछ सबसे यादगार फिल्में हिंदी सिनेमा को दीं।
दीपा ने फिल्मों में अपने सफर की शुरुआत सोमनाथ सेन की लीला (2002) में एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पर की थी। अपने करियर की शुरुआत में, उन्होंने विशाल भारद्वाज की हॉरर-कॉमेडी मकड़ी (2002) और अश्विन कुमार के एडवेंचर ड्रामा द फॉरेस्ट (2009) में काम किया।
उड़ान में बेटे के साथ किया कोलेब
उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म उड़ान थी जो 2010 में आई थी और इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे विक्रमादित्य के साथ कोलैबोरेशन किया था। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में अन सर्टेन रिगार्ड सेक्शन में स्टैंडिंग ओवेशन मिला और इसे गिफोनी और इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजिल्स जैसे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में दिखाया गया। उड़ान ने कई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स भी जीते, जिससे विक्रमादित्य और दीपा दोनों की पहचान ग्लोबल फिल्म कम्युनिटी में पक्की हो गई।
दीपा फैंटम फिल्म्स में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनीं, जो विक्रम आदित्य मोटवानी, अनुराग कश्यप, विकास बहल और मधु मंटेना की कंपनी है। फैंटम के तहत, उन्होंने लुटेरा (2013), हंसी तो फंसी (2014), NH10 (2015), मसान (2015), ट्रैप्ड (2016), और भावेश जोशी सुपरहीरो (2017) जैसी समीक्षकों द्वारा सराही गई और लोकप्रिय फिल्मों पर काम किया। बाद में उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर नेटफ्लिक्स इंडिया के लिए AK vs AK (2020) और अमेजन प्राइम वीडियो के लिए जुबली (2023) प्रोड्यूस की।
फिल्म इंडस्ट्री में आई कई परेशानियां
Amazon Prime Video पर 2023 में 'मैत्री' नाम के एक इंटरव्यू में, उन्होंने एक सिंगल मदर के तौर पर पुरुष-प्रधान फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, 'मैं इस इंडस्ट्री में एक बाहरी थी। हां, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना पड़ता था क्योंकि मैं एक सिंगल मदर थी। मैं सिगरेट पीती थी। मैं शराब पीती थी। मैं वही पुरानी स्टीरियोटाइप थी। इसलिए, मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि मैं कौन से जॉब ऑफर लूं और मुझे काम की बहुत जरूरत थी! लेकिन मुझे बहुत सारे कामों के लिए ना कहना पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि वह मेरे लिए सुरक्षित माहौल नहीं था'।
30 साल से ज्यादा किया इंडस्ट्री में काम
32 से ज्यादा सालों के करियर में, दीपा ने बड़े और छोटे बजट के प्रोजेक्ट्स पर काम किया और अवॉर्ड जीतने वाली फिल्मों को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाया। वह प्रोडक्शन को कुशलता से मैनेज करने, युवा टैलेंट को मेंटर करने और सेट पर एक अच्छा माहौल बनाने की अपनी काबिलियत के लिए जानी जाती थीं। उनके काम में फ्रेडी (2022), मसान (2015), NH10 (2015), उड़ान (2010), लुटेरा, हंसी तो फंसी, द मैनलीएस्ट मैन, मैडली, ट्रैप्ड, जुबली, और यहां तक कि टीवी सीरीज घोल (2018) भी शामिल हैं।
