बॉलीवुड में छाया गम का साया, Lootera डायरेक्टर की मां Deepa De का हुआ निधन

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। शनिवार को दीपा मोटवानी के निधन से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने अपने सबसे सम्मानित प्रोड्यूसर्स और मार्गदर्शकों में से एक को खो दिया। वह न सिर्फ जाने-माने फिल्ममेकर विक्रमादित्य मोटवानी की मां थीं, बल्कि एक टैलेंटेड प्रोड्यूसर भी थीं, जिन्होंने पिछले दो दशकों की कुछ सबसे यादगार फिल्में हिंदी सिनेमा को दीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दीपा ने फिल्मों में अपने सफर की शुरुआत सोमनाथ सेन की लीला (2002) में एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पर की थी। अपने करियर की शुरुआत में, उन्होंने विशाल भारद्वाज की हॉरर-कॉमेडी मकड़ी (2002) और अश्विन कुमार के एडवेंचर ड्रामा द फॉरेस्ट (2009) में काम किया।

दीपा फैंटम फिल्म्स में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनीं, जो विक्रम आदित्य मोटवानी, अनुराग कश्यप, विकास बहल और मधु मंटेना की कंपनी है। फैंटम के तहत, उन्होंने लुटेरा (2013), हंसी तो फंसी (2014), NH10 (2015), मसान (2015), ट्रैप्ड (2016), और भावेश जोशी सुपरहीरो (2017) जैसी समीक्षकों द्वारा सराही गई और लोकप्रिय फिल्मों पर काम किया। बाद में उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर नेटफ्लिक्स इंडिया के लिए AK vs AK (2020) और अमेजन प्राइम वीडियो के लिए जुबली (2023) प्रोड्यूस की।