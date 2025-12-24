भतीजे की शादी में किन्नरों से भिड़ गए Krrish डायरेक्टर राकेश रोशन, वायरल वीडियो देख भड़क उठा लोगों का गुस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोई मिल गया और कृष जैसी सफल फिल्मों के निर्देशक-निर्माता राकेश रोशन हाल ही में अपने भतीजे एहसान रोशन की मुंबई में शादी अटेंड करते हुए दिखाई दिए। 23 दिसंबर को ऋतिक रोशन के कजिन भाई ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या सिंह के साथ सात-फेरे लिए।

इस ग्रैंड वेडिंग से जहां ऋतिक रोशन के डांस का एक वीडियो वायरल हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पिता राकेश रोशन का एक क्लिप सामने आया है, जिसमें अभिनेता और डायरेक्टर एक किन्नर से बहसबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राकेश रोशन के इस वायरल वीडियो को देखने के बाद फैंस का गुस्सा भी फूट पड़ा है।