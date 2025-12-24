Language
    भतीजे की शादी में किन्नरों से भिड़ गए Krrish डायरेक्टर राकेश रोशन, वायरल वीडियो देख भड़क उठा लोगों का गुस्सा

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:55 PM (IST)

    Rakesh Roshan Viral Video: ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन का हाल ही में भतीजे एहसान रोशन की शादी से एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें ...और पढ़ें

    राकेश रोशन का किन्नरों से बहस का वीडियो वायरल/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोई मिल गया और कृष जैसी सफल फिल्मों के निर्देशक-निर्माता राकेश रोशन हाल ही में अपने भतीजे एहसान रोशन की मुंबई में शादी अटेंड करते हुए दिखाई दिए। 23 दिसंबर को ऋतिक रोशन के कजिन भाई ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या सिंह के साथ सात-फेरे लिए।

    इस ग्रैंड वेडिंग से जहां ऋतिक रोशन के डांस का एक वीडियो वायरल हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पिता राकेश रोशन का एक क्लिप सामने आया है, जिसमें अभिनेता और डायरेक्टर एक किन्नर से बहसबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राकेश रोशन के इस वायरल वीडियो को देखने के बाद फैंस का गुस्सा भी फूट पड़ा है।

    किन्नरों के साथ राकेश रोशन की हुई बहस

    वूम्पला ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें राकेश रोशन काफी इरिटेटिंग मूड में नजर आ रहे हैं। वह दूल्हेराजा एहसान और भाई राजेश रोशन के साथ शादी के वेन्यू के बाहर खड़े हुए हैं। इस दौरान एक किन्नर राकेश रोशन से ये कहती नजर आ रही हैं कि हम सिर्फ नए शादीशुदा कपल को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हालांकि, राकेश रोशन की बहस किस कारण हो रही है, इसका पूरा-पूरा अंदाजा वीडियो से नहीं हो रहा है, लेकिन फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि ये बहस पैसों को लेकर है।

    View this post on Instagram

    A post shared by Voompla (@voompla)

    इंटरनेट पर ऋतिक रोशन के पापा का ये वीडियो वायरल होने के बाद एक यूजर ने लिखा, "10 लाक्ज मांग लिए होंगे, क्योंकि ये करोड़ों में कमाते हैं ना।"दूसरे यूजर ने लिखा, "बच्चों को ब्लेसिंग देने या फिर लूटने के लिए? हम इस वीडियो को ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि राकेश जी के गलती है? एक अन्य यूजर ने लिखा, "ये वहां पर बधाई देने नहीं, बल्कि पैसे ऐंठने पहुंचे हैं"।

    मसखरी करने से बाज नहीं आए यूजर्स

    सोशल मीडिया का एक सेक्शन जहां किन्नरों से बहस में राकेश रोशन को सही ठहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे यूजर्स भी हैं, जिन्हें बातें क्या हो रही हैं, ये नहीं समझ आ रहा है, लेकिन वह मसखरी करने से बाज नहीं आए। एक यूजर ने लिखा, "राकेश जी इन्हें बोल रहे हैं कि कृष से गाना सुनेगा इनका"।

    दूसरे यूजर ने लिखा, "वह बोल रहे हैं कि ज्यादा बहस की तो जादू को बुला लेंगे वह"। एक अन्य यूजर ने मस्ती करते हुए लिखा, "सर आप जादू को बुला ही लो आज"।

