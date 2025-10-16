Kitni Hasrat Hai Humein एक्ट्रेस का 32 साल बाद चेंज हुआ लुक, अब कहां गुम हैं Akshay Kumar की हीरोइन?
32 साल पहले अभिनेता अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म सैनिक को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। मूवी की कहानी और गाने काफी खूब पॉपुलर हुए। फिल्म का एक गीत कितनी हसरत है हमें (Kitni Hasrat Hai Humein) आज भी सुना जाता है। इस गाने में नजर आने वालीं एक्ट्रेस का लुक अब पूरी तरह से बदल गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90s के दौर में कई ऐसी अभिनेत्रियां रहीं, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अपनी शानदार अदाकारी से ऑडियंस के दिलों में खास जगह बनाई थी। उन एक्ट्रेसेज में अक्षय कुमार के साथ फिल्म सैनिक में नजर आने वालीं अभिनेत्री अश्विनी भावे (Ashwini Bhave) का नाम भी शामिल होता है। अश्विनी और अक्की का रोमांटिक सॉन्ग कितनी हसरत है हमें... (Kitni Hasrat Hai Humein Actress) आज भी फैंस सुनना पसंद करते हैं।
ऐसे में आज हम आपके लिए अश्विनी के लेटेस्ट लुक (Ashwini Bhave Look) की तस्वीरें लेकर आए हैं, जो ये गवाही दे रही हैं कि 32 साल बाद उनका लुक कितना बदल चुका है। इतना ही नहीं मौजूदा समय में अब वह किया करती हैं।
अब कैसी दिखती हैं अश्विनी भावे
अभिनेत्री अश्विनी भावे 90s के दशक की सबसे लोकप्रिय अदाकाराओं में से एक रहीं। उन्होंने सैनिक के अलावा कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। लेकिन उनको सबसे ज्यादा फेम अक्षय कुमार की इस मूवी के जरिए मिला।
यह भी पढ़ें- Na Kajre Ki Dhar एक्ट्रेस की 31 साल बाद बदल गई पूरी काया, लेटेस्ट लुक देख मसलने लगेंगे आंखें
गौर किया जाए अश्विनी के लेटेस्ट लुक की तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि बदलते दौर के साथ अब उनका लुक भी पूरी तरह से बदल गया है।
एक समय पर अपनी खूबसूरती से फैंस के दिलों को जीतने वालीं अश्विनी भावे के चेहरे पर अब बढ़ती उम्र का भाव साफ झलक रहा है। हालांकि, उनकी सादगी और स्टाइल में अभी भी कोई कमी नहीं आई है।
अश्विनी भावे के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद लेटेस्ट तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसके अलावा चर्चा की जाए अश्विनी की पर्सनल लाइफ की तरफ तो मराठी परिवार में जन्मीं अश्विनी ने 1997 में किशोर बोपार्डिकर के साथ शादी रचाई। इनके दो बच्चे भी हैं, जिनमें बेटे का नाम समीर है और बेटी का नाम सांची है।
अब क्या करती हैं अश्विनी भावे
साल 1987 में आई फिल्म राजलक्ष्मी से अश्विनी भावे ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था। इसके बाद उन्होंने कई यादगार मूवीज में काम किया। बता दें कि तब से लेकर अब तक बतौर एक्ट्रेस सिनेमा जगत में एक्टिव हैं। मौजूदा समय में अश्विनी भावे मराठी सिनेमा की फिल्में और टीवी सीरियल्स में काम करती हुई नजर आती हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।