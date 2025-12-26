Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Kiara-Sidharth ने बेटी के साथ मनाया पहला क्रिसमस, शेयर की क्यूट तस्वीर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपनी बेटी साराया के साथ पहला क्रिसमस मनाया। कियारा ने साराया की जो पहली फोटो शेयर की है उसमें उनकी ...और पढ़ें

    Hero Image

    कियारा आडवाणी ने शेयर की क्यूट फोटो (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के लिए क्रिसमस 2025 बेहद खास रहा। कपल ने अपनी बेटी साराया के साथ पहला क्रिसमस मनाया। उन्होंने इसकी तस्वीर भी इंस्टाग्राम पर शेयर की।

    कियारा ने छोटी सी क्यूट साराया की एक क्लोज-अप तस्वीर शेयर की, जिसमें वह मखमली लाल रंग की ड्रेस में नजर आ रही हैं। उनकी ड्रेस पर गोल्डन कड़ाई से लिखा है- "मेरा पहला क्रिसमस"। तस्वीर में नन्ही बच्ची की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है, जिसमें सिर्फ उनके नन्हे हाथ और ठुड्डी ही नजर आ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कियारा ने लिखा क्यूट कैप्शन

    इसे कैप्शन देते हुए कियारा ने लिखा, "मेरी नन्ही मिस क्लॉस की तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं।" इस जोड़े ने अपने क्रिसमस ट्री की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसे लाल रंग के सजावटी गोलों से सजाया गया था, जिन पर 'सिड', 'कियारा' और 'साराया' नाम लिखे हुए थे। क्रिसमस ट्री की एक झलक दिखाने वाली यह तस्वीर और छोटे वीडियो को उन्होंने क्रिसमस कैरोल की मधुर धुन के साथ शेयर किया।

    WhatsApp Image 2025-12-26 at 3.22.45 PM

    यह भी पढ़ें- खूबसूरत है Sidharth-Kiara की बेटी के नाम का असली मतलब, एक्टर ने किया खुलासा

    पापा बनने के बाद कैसा फील कर रहे सिद्धार्थ

    हाल ही में, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मुंबई में आयोजित 'वी द वुमन' फेस्टिवल के दौरान बरखा दत्त के साथ स्टेज शेयर किया था। अपनी जिंदगी और बेटी साराया के बारे में उन्होंने कई सारी बातें शेयर की। बातचीत के दौरान सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी कियारा का भी जिक्र किया। सिद्धार्थ ने बताया कि बेटी को सुबह मसाज देना अब उनकी दिनचर्या बन गई है। उन्होंने कहा, “यह हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, सुबह उठते ही उसका अंगड़ाई लेना। बेटी का पिता बनने के बाद से जिंदगी वाकई बेहतर हो गई है। वह इस समय अपने सबसे अच्छे दौर में है। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से इतनी बहस नहीं हारी जो बोल नहीं सकता। मुझे एहसास हुआ कि अब मैं घर का हीरो नहीं रहा; वह सुपरस्टार है।” इस जोड़े ने 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शादी की थी। साल 2021 में दोनों ने फिल्म 'शेरशाह' में साथ काम किया था जहां से इनके प्यार की शुरुआत हुई थी।

    यह भी पढ़ें- बेटी Saraayah को लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खोले दिल के राज, बोले- 'वह सुपरस्टार है'