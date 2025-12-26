Kiara-Sidharth ने बेटी के साथ मनाया पहला क्रिसमस, शेयर की क्यूट तस्वीर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के लिए क्रिसमस 2025 बेहद खास रहा। कपल ने अपनी बेटी साराया के साथ पहला क्रिसमस मनाया। उन्होंने इसकी तस्वीर भी इंस्टाग्राम पर शेयर की। कियारा ने छोटी सी क्यूट साराया की एक क्लोज-अप तस्वीर शेयर की, जिसमें वह मखमली लाल रंग की ड्रेस में नजर आ रही हैं। उनकी ड्रेस पर गोल्डन कड़ाई से लिखा है- "मेरा पहला क्रिसमस"। तस्वीर में नन्ही बच्ची की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है, जिसमें सिर्फ उनके नन्हे हाथ और ठुड्डी ही नजर आ रही है।

कियारा ने लिखा क्यूट कैप्शन इसे कैप्शन देते हुए कियारा ने लिखा, "मेरी नन्ही मिस क्लॉस की तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं।" इस जोड़े ने अपने क्रिसमस ट्री की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसे लाल रंग के सजावटी गोलों से सजाया गया था, जिन पर 'सिड', 'कियारा' और 'साराया' नाम लिखे हुए थे। क्रिसमस ट्री की एक झलक दिखाने वाली यह तस्वीर और छोटे वीडियो को उन्होंने क्रिसमस कैरोल की मधुर धुन के साथ शेयर किया।