Lata Mangeshkar के गुरु का दर्दनाक हुआ था अंत, निधन के बाद पत्नी ने रेलवे स्टेशन पर मांगी थी भीख

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:47 PM (IST)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज गीतकार और स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर ने क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए भारत के कॉपीराइट और रॉयल्टी फ्रेमवर्क में मौजूद बड़ी कमियों की ओर कई बार ध्यान दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संगीतकारों, लेखकों और गायकों के योगदान को क्रेडिट और पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि इन आर्टिस्ट के पास ज्यादा जमापूंजी नहीं होती है। उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाने के लिए संगीतकार खेमचंद प्रकाश के जीवन का उदाहरण दिया।

    खेमचंद प्रकाश का निधन और उनकी पत्नी का जीवन

    लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे और नौशाद जैसे दिग्गजों का करियर शुरू करने के लिए जाने जाने वाले खेमचंद प्रकाश की 42 साल की उम्र में मौत हो गई, कथित तौर पर लिवर सिरोसिस से। जावेद अख्तर ने याद किया कि कैसे प्रकाश ने उस वक्त लता मंगेशकर का साथ दिया था जब लोग उन पर शक कर रहे थे। उनकी पार्टनरशिप फिल्म 'जिद्दी' से शुरू हुई थी, लेकिन महल (1949) के 'आएगा आने वाला' गाने की दिल को छू लेने वाली धुन ने सच में मंगेशकर की आवाज को लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। प्रकाश इस गाने के लंबे समय तक रहने वाले असर को देखने के लिए ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहे।

    रेल्वे स्टेशन पर भीख मांगती मिली थी पत्नी

    यह गाना म्यूजिशियन खेमचंद प्रकाश ने कंपोज किया था... जब उन्हें 13,000 रुपये देने के लिए ढूंढा गया, तो पता चला कि उनकी पत्नी मालाड में भीख मांग रही थी। यह हैरानी की बात नहीं है। ऐसी कई कहानियां हैं। जावेद ने इस मुद्दे के बड़े असर पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'कानून को कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। सदाबहार गानों के क्रिएटर्स के परिवारों की कोई परवाह नहीं करता, सुनहरे दौर के सिंगर खेमचंद प्रकाश की कहानी, जिन्होंने ‘आएगा आने वाला’ जैसे गाने कंपोज किए, इसका एक उदाहरण है। कुछ समय पहले, उनकी पत्नी मुंबई के मालाड स्टेशन पर भीख मांगती हुई मिली थी। अगर प्रकाश के परिवार को उनके संगीत से सही रॉयल्टी मिली होती, तो उनका ऐसा हाल नहीं होता।

