Dev Anand की मोहब्बत में ताउम्र कुंवारी रह गई ये एक्ट्रेस, समुद्र में फेंक दी थी अंगूठी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देव आनंद की शादी कल्पना कार्तिक से हुई थी। लेकिन उनका पहला प्यार 1940 और 50 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरैया थीं। एक्टर उनके प्यार में पागल थे और उनसे शादी करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन एक ऐसी वजह से थी जिससे सुरैया देवानंद से शादी नहीं कर सकीं और ताउम्र कुंवारी रही।

कौन थी वो एक्ट्रेस वो एक्ट्रेस थी सुरैया (Suraiya) के परिवार खासकर उनकी दादी ने उनके रिश्ते में रुकावट डाली जिससे यह रिश्ता खत्म हो गया, अपनी बायोग्राफी, रोमांसिंग विद लाइफ बाय देव आनंद में, लेजेंडरी एक्टर ने बताया कि सुरैया की मां ने न सिर्फ उनसे रिश्ता तोड़ने की धमकी दी थी, बल्कि अगर एक्ट्रेस देव से शादी करती हैं तो वह अपनी जान भी ले लेंगी।

आखिरी बार ऐसे हुई थी मुलाकात किताब में, देव ने याद किया कि यह कपल एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि सुरैया के परिवार ने उनसे बात करने पर रोक लगा दी थी। इतना कि सुरैया की दादी घर के टेलीफोन पर बाज की तरह नजर रखती थीं। जबकि परिवार देव और सुरैया की लव स्टोरी के खिलाफ था, एक्ट्रेस की मां देव को बहुत पसंद करती थीं और उन्हें मिलने में मदद की। उन्हें क्या पता था कि उनके दिल तोड़ने वाले ब्रेकअप से पहले यह आखिरी बार होगा जब वे मिलेंगे।

यह भी पढ़ें- कभी Aishwarya Rai को देती थी टक्कर, अब बौद्ध भिक्षु बनकर जिंदगी बिता रही ये एक्ट्रेस सुरैया की मां ने उसे सुरैया के मरीन ड्राइव वाले घर की छत पर चढ़ने को कहा था। देव को डर था कि यह उसे पुलिस को सौंपने का एक जाल होगा, इसलिए उसने कानूनी झंझट से बचने के लिए अपने दोस्त जो एक इंस्पेक्टर भी था, को भी साथ ले जाने का फैसला किया। जब पुलिस ऑफिसर मरीन ड्राइव के पास, सुरैया की बिल्डिंग के सामने बैठा था, तब देव छत पर गया और सुरैया से मिला। उन्होंने लिखा, 'मैं बिल्ली की तरह तेजी से जमीन से पांच या छह मंजिल ऊपर, खुली छत पर सीढ़ियां चढ़ गया। हांफते हुए मैं दरवाजे पर खड़ा था और मेरी नजरें उसे ढूंढ़ रही थीं, तभी मैंने देखा कि वह मेरी तरफ मुड़ रही है। वह पानी की टंकी के पास बैठी थी। मैं उससे मिलने के लिए दौड़ा। वह खड़ी हुई और अपनी बाहें मेरी तरफ फैला दीं। हमने एक-दूसरे को लंबे समय तक, गर्मजोशी से गले लगाया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, न ही मैंने। एक लंबी चुप्पी के बाद, जिसने सब कुछ कह दिया, हमने एक-दूसरे की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा'।

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं उसे हर उस बुराई से बचाना चाहता था जो उस पर कभी आई थी। मैंने उनसे पूछा, 'क्या तुम मुझसे शादी करोगी?' उसने मुझे फिर से गले लगाया और सिर हिलाया और बुदबुदाया, 'आई लव यू! आई लव यू! आई लव यू!' लेकिन इसके बाद सुरैया की तरफ से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया।

इस वजह से पूरा नहीं हुआ प्यार देव आनंद को जल्द ही पता चला कि सुरैया के परिवार में बहुत बड़ी अनबन थी, उनकी मां के अलावा कोई भी उनके पर्सनल इमोशनल जुड़ाव के मुद्दे पर उनका पक्ष नहीं ले रहा था। अगर वह परिवार की मर्जी के खिलाफ जातीं, तो या तो उन्हें खत्म कर दिया जाता या दादी खुदकुशी कर लेतीं। जाहिर है, सुरैया रोती रहीं और आखिरकार उन पर बढ़ते दबाव के आगे झुक गईं'।