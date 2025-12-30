'मुझे कभी प्यार नहीं हुआ...' Kartik Aaryan की इस बात पर दंग रह गईं अनन्या पांडे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अभी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आ रहे हैं। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसे और प्रमोट करने के लिए, ये एक्टर्स 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' के लेटेस्ट एपिसोड में नजर आएंगे। मेकर्स ने एक प्रोमो शेयर किया है जिसमें कार्तिक अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ बातें बताते दिख रहे हैं, जिससे अनन्या पांडे हैरान रह गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्तिक आर्यन ने किया ये खुलासा लीक हुए प्रोमो में, अर्चना पूरन सिंह ट्रेलर में कार्तिक के डायलॉग, 'जिस पहली लड़की से मैं आई लव यू कहूंगा, वही आखिरी लड़की होगी जिससे मैं आई लव यू कहूंगा', कहती हैं और पूछती हैं कि क्या यह कार्तिक का भी मंत्र है। इस पर जवाब देते हुए कार्तिक कहते हैं, 'मैं आई लव यू नहीं कहता, जब पहली बार होगा, तब कहूंगा'। इस पर रिएक्ट करते हुए हैरान अनन्या पांडे पूछती हैं, 'तो अब तक नहीं हुआ है?' कार्तिक सिर्फ मुस्कुराते हैं। गौरतलब है कि पहले ऐसी अफवाहें थीं कि दोनों एक्टर्स एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि, उन्होंने कभी इसकी पुष्टि नहीं की।

यह भी पढ़ें- 'बेटा तुमसे न हो पाएगा', सलमान खान के 90s के आइकॉनिक गाने पर थिरके Kartik Aaryan, यूजर्स ने बताया 'क्रिंज' 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के बारे में तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी फिल्म कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे को उनकी 2019 की फिल्म पति पत्नी और वो के बाद फिर से एक साथ लाती है। इस फिल्म में अनुभवी कलाकार जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता भी अहम सपोर्टिंग रोल में हैं। करण जौहर के बैनर धर्मा प्रोडक्शंस के तहत बनी इस फिल्म से उम्मीद थी कि अपनी स्टार कास्ट और फेस्टिव रिलीज विंडो को देखते हुए यह बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि, हफ्ते के दिनों में कलेक्शन में भारी गिरावट के साथ, अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या फिल्म आने वाले दिनों में अपनी कमाई को स्थिर कर पाती है या यह बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करेगी।