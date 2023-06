Kartik Aaryan और करण जौहर के बीच फिर हुआ 'दोस्ताना'? इस मौके पर एक-दूसरे से मिले गले

Kartik Aaryan and Karan Johar कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्यप्रेम की कथा सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की बीती रात मुंबई में स्क्रीनिंग हुई। जिसे अटेंड करने के लिए बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। इस स्क्रीनिंग के दौरान करण जौहर और कार्तिक आर्यन भी एक-दूसरे से टकराए। दोनों ने एक-दूसरे को आमने-सामने देखकर जिस तरह की प्रतिक्रिया दी उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।

Kartik Aaryan and Karan Johar Hug Each Other at Satyaprem Ki Katha Screening First Time After Dostana 2/Instagram

HighLights आपस में टकराए करण जौहर और कार्तिक आर्यन सत्यप्रेम की कथा की स्क्रीनिंग के दौरान हुआ दोनों का आमना-सामना दोस्ताना 2 के दौरान आपस में हुआ था झगड़ा

नई दिल्ली, जेएनएन। Kartik Aaryan- Karan Johar: कार्तिक आर्यन इन दिनों फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी ये फिल्म 29 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की रिलीज के साथ ही 'जरा हटके, जरा बचके' और 'आदिपुरुष' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफी गिरावट देखने को मिली है। इस फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले मुंबई में बीती रात स्क्रीनिंग रखी गई। 'सत्यप्रेम की कथा' की स्क्रीनिंग को अटेंड करने के लिए मृणाल ठाकुर से लेकर पूजा हेगड़े, साई मांजरेकर सहित कई सितारे पहुंचें। लेकिन इस स्क्रीनिंग में कुछ ऐसा हुआ, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस स्क्रीनिंग के दौरान कार्तिक आर्यन और करण जौहर भी आपस में टकराए। जब करण- कार्तिक 'सत्यप्रेम की कथा' की स्क्रीनिंग में टकराए मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जहां पर कार्तिक आर्यन की फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' की स्क्रीनिंग चल रही थी, वहीं पर करण जौहर भी अपनी दोस्त महीप कपूर के साथ पहुंचे थे। जब कार्तिक मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे, उस समय वहां करण जौहर आए। हालांकि, करण वहां फिल्म देखने आए थे या नहीं, ये तो जानकारी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही कार्तिक-करण ने एक-दूसरे को देखा तो उन्होंने वहीं पर खड़े होकर बातचीत की। इतना ही नहीं, दोनों ने इस मौके पर एक-दूसरे को गले भी लगाया। दोनों को एक-दूसरे के साथ बातचीत करते देखकर यूजर्स को यही लगा कि दोनों के बीच की तकरार अब खत्म हो चुकी है। दोस्ताना 2 को लेकर दोनों के बीच हुआ था झगड़ा दरअसल कार्तिक आर्यन करण जौहर की फिल्म 'दोस्ताना-2' में नजर आने वाले थे। इस फिल्म में उनके अपोजिट जाह्नवी कपूर को कास्ट किया गया था। लेकिन फिल्म फ्लोर पर आए, उससे पहले ही दोनों के बीच खटपट की खबरें मीडिया में फैल गईं। बीते साल करण जौहर ने 'दोस्ताना-2' की दोबारा कास्टिंग की घोषणा करके सबको हैरान कर दिया था। इतना ही नहीं, जब कार्तिक आर्यन ने करण के साथ अपने झगड़े की खबर पर प्रतिक्रिया जाहिर करते बिना निर्देशक का नाम लिए ई-टाइम्स को कहा था, "मेरी मां ने मुझे जो सिखाया है, मैं उस पर यकीन करता हूं और यहीं मेरी वैल्यूज हैं। जब भी दो लोगों के बीच में कोई मतभेद होता है, तो छोटे को कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं भी यही मानता हूं, इसलिए मैंने कभी इस पर कुछ नहीं बोला"।

