Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एकतरफा प्यार, टूटा दिल! Karan Johar का पार्टनर न मिलने पर छलका दर्द, बोले- 'विदेश जाकर पता नहीं...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:11 PM (IST)

    53 साल के करण जौहर (Karan Johar) का प्यार अधूरा रह गया। वह एकतरफा प्यार में थे, लेकिन उनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाई। हाल ही में, निर्माता-निर्देशक ने प्यार को न पाने पर अपना दर्द बयां किया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    करण जौहर ने पार्टनर न मिलने पर बयां किया दर्द। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्माता-निर्देशक करण जौहर ने यूं तो रील और रियल लाइफ में कई जोड़ियों को एक किया है, लेकिन वह खुद 53 साल की उम्र में अकेले हैं। तलाश के बावजूद करण को वैसा पार्टनर नहीं मिला, जिसकी उन्हें चाहत थी। अब निर्देशक का दर्द छलका है।ॉ

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करण जौहर ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि वह अकेलापन महसूस करते हैं। उन्होंने अपनी अधूरी प्रेम कहानी पर एक फिल्म भी बनाई। उन्हें सलाह मिली कि उन्हें विदेश में अपना प्यार ढूंढना चाहिए।

    करण जौहर को हुआ था एकतरफा इश्क

    सानिया मिर्जा के साथ बातचीत में करण जौहर ने कहा, "एक समय था जब मुझे सच में प्यार चाहिए था। मुझे साथ चाहिए था। मुझे एक रिश्ता चाहिए था। मुझे याद है मैंने आपसे इस बारे में बात की थी। टूटा हुआ दिल, और एकतरफा प्यार जैसी चीजों से गुजरा हं। मैंने इस पर एक फिल्म भी बनाई। यह मेरे लिए सुकून देने वाला था लेकिन खूबसूरत भी। इसने मुझे ठीक होने में मदद की। मैंने इंतजार किया। मुझे एहसास हुआ, 'क्या कोई मुझसे इसलिए प्यार करेगा कि मैं जैसा हूं या इसलिए कि मैं क्या करता हूं?' फिर आप खुद पर शक करने लगते हैं।"

    यह भी पढ़ें- बहुत हुआ नेपोटिज्म...Karan Johar इंडस्ट्री में लाए 2 नए चेहरे, 500 ऑडिशन के बाद हुआ सिलेक्शन

    Karan Johar

    विदेश में प्यार पाने की मिली सलाह

    करण जौहर जब प्यार की तलाश कर रहे थे, तब लोगों ने सलाह दी कि उन्हें विदेश में पार्टनर की तलाश करनी चाहिए। इस बारे में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी डायरेक्टर ने कहा, "हर कोई कहता है, 'ओह खुद को बाहर निकालो। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं कि ‘वहां’ क्या है, मुझे नहीं पता कि वह ‘वहां’ कहां है। वे कहते हैं, ‘ओह, विदेश जाओ।’ और मैं सोचता हूं, विदेश जाकर पता नहीं मुझे क्या मिलेगा? और विदेश में कहां, यार? मैं यहीं रहता हूं। मेरी एक मां और दो बच्चे हैं। मुझे यहीं रहना है। तो मैं उन मुश्किलों से गुजरा हूं। मैं अकेला महसूस करता हूं। यह एक सच्चाई है।"

    Karan Johar On love

    अब भी प्यार की तलाश में करण

    करण जौहर ने आगे कहा, "हमें जोड़ों में बनाया गया था। अब रब ने मेरे लिए जोड़ी नहीं बनाई। लोग कहते हैं कि कभी न मत कहो। जब ऐसा होगा तो मैं शाह रुख खान की तरह अपनी बाहें खोल रखूंगा।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कपल के साथ घूमने जाना पसंद नहीं है। वह जब किसी कपल को साथ में रोमांस करता देखते हैं तो उनका खून खौल जाता है।

    यह भी पढ़ें- 'रात गई बात गई', चीटिंग को जस्टिफाई करना Twinkle Khanna को पड़ा भारी, ट्रोल बोले- 'हाई सोसाइटी पत्नी का...'