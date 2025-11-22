एकतरफा प्यार, टूटा दिल! Karan Johar का पार्टनर न मिलने पर छलका दर्द, बोले- 'विदेश जाकर पता नहीं...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्माता-निर्देशक करण जौहर ने यूं तो रील और रियल लाइफ में कई जोड़ियों को एक किया है, लेकिन वह खुद 53 साल की उम्र में अकेले हैं। तलाश के बावजूद करण को वैसा पार्टनर नहीं मिला, जिसकी उन्हें चाहत थी। अब निर्देशक का दर्द छलका है।ॉ

करण जौहर ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि वह अकेलापन महसूस करते हैं। उन्होंने अपनी अधूरी प्रेम कहानी पर एक फिल्म भी बनाई। उन्हें सलाह मिली कि उन्हें विदेश में अपना प्यार ढूंढना चाहिए। करण जौहर को हुआ था एकतरफा इश्क सानिया मिर्जा के साथ बातचीत में करण जौहर ने कहा, "एक समय था जब मुझे सच में प्यार चाहिए था। मुझे साथ चाहिए था। मुझे एक रिश्ता चाहिए था। मुझे याद है मैंने आपसे इस बारे में बात की थी। टूटा हुआ दिल, और एकतरफा प्यार जैसी चीजों से गुजरा हं। मैंने इस पर एक फिल्म भी बनाई। यह मेरे लिए सुकून देने वाला था लेकिन खूबसूरत भी। इसने मुझे ठीक होने में मदद की। मैंने इंतजार किया। मुझे एहसास हुआ, 'क्या कोई मुझसे इसलिए प्यार करेगा कि मैं जैसा हूं या इसलिए कि मैं क्या करता हूं?' फिर आप खुद पर शक करने लगते हैं।"

यह भी पढ़ें- बहुत हुआ नेपोटिज्म...Karan Johar इंडस्ट्री में लाए 2 नए चेहरे, 500 ऑडिशन के बाद हुआ सिलेक्शन विदेश में प्यार पाने की मिली सलाह करण जौहर जब प्यार की तलाश कर रहे थे, तब लोगों ने सलाह दी कि उन्हें विदेश में पार्टनर की तलाश करनी चाहिए। इस बारे में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी डायरेक्टर ने कहा, "हर कोई कहता है, 'ओह खुद को बाहर निकालो। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं कि ‘वहां’ क्या है, मुझे नहीं पता कि वह ‘वहां’ कहां है। वे कहते हैं, ‘ओह, विदेश जाओ।’ और मैं सोचता हूं, विदेश जाकर पता नहीं मुझे क्या मिलेगा? और विदेश में कहां, यार? मैं यहीं रहता हूं। मेरी एक मां और दो बच्चे हैं। मुझे यहीं रहना है। तो मैं उन मुश्किलों से गुजरा हूं। मैं अकेला महसूस करता हूं। यह एक सच्चाई है।"