    Kabhi Khushi Kabhie Gham का पार्ट 2 लाने की तैयारी में करण जौहर, मूवी को लेकर नया अपडेट आया सामने

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:03 PM (IST)

    करण जौहर अपनी अगली फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, जो उनकी 25 साल पुरानी फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' का सीक्वल हो सकती है। 'रॉकी और रानी की प्रेम क ...और पढ़ें

    कभी खुशी कभी गम 2 पर काम कर रहे करण (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करण जौहर (Karan Johar) ने आखिरी बार साल 2023 में फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' का डायरेक्शन किया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की थी। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। वहीं दर्शकों में ये भी दिलचस्पी थी कि करण अगली फिल्म कौन सी ला रहे हैं।

    क्या है फिल्म का टाइटल?

    अब इस पर एक अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार करण जौहर अपनी 25 साल पुरानी फिल्म का पार्ट 2 लाने वाले हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म निर्माता एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म निर्देशित करने की योजना बना रहे हैं। इसका टाइटल 'कभी खुशी कभी गम 2' हो सकता है।

    _ Kabhi Khushi (1)

    स्क्रिप्ट पर चल रहा है काम

    एक सूत्र ने पोर्टल को बताया, "'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' जैसी रोमांटिक पारिवारिक कॉमेडी फिल्म से सफलता हासिल करने के बाद, करण अपनी अगली फिल्म के साथ पारिवारिक ड्रामा जॉनर में वापसी कर रहे हैं। चर्चा है कि यह अब तक की उनकी सबसे बड़े पैमाने की फिल्म होगी और करण ने नए साल की शुरुआत अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप देकर की है।"

    फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत में शुरू हो सकती है। सूत्र ने आगे खुलासा किया कि यह फिल्म एक रोमांटिक और इमोशनल ड्रामा होगी। कास्टिंग का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। फिलहाल दो फीमेल और दो मेल लीड की बात चल रही है। मान्यवर के यूट्यूब चैनल पर हाल ही में की गई बातचीत में करण जौहर ने इस बात पर विचार किया कि 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी खुशी कभी गम उनके करियर की इमोशनल और क्रिएटिव फिल्म है। करण ने कहा कि अभी भी वो पीछे मुड़कर देखते हैं  तो 28 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन को निर्देशित करना उन्हें लगभग अवास्तविक सा लगता  था।

