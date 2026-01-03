Kabhi Khushi Kabhie Gham का पार्ट 2 लाने की तैयारी में करण जौहर, मूवी को लेकर नया अपडेट आया सामने

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करण जौहर (Karan Johar) ने आखिरी बार साल 2023 में फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' का डायरेक्शन किया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की थी। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। वहीं दर्शकों में ये भी दिलचस्पी थी कि करण अगली फिल्म कौन सी ला रहे हैं।

क्या है फिल्म का टाइटल? अब इस पर एक अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार करण जौहर अपनी 25 साल पुरानी फिल्म का पार्ट 2 लाने वाले हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म निर्माता एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म निर्देशित करने की योजना बना रहे हैं। इसका टाइटल 'कभी खुशी कभी गम 2' हो सकता है।