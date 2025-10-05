Kantara Screening: ये है असली कामयाबी! राष्ट्रपति भवन में होगी कांतारा चैप्टर-1 की स्पेशल स्क्रीनिंग
Kantara Chapter 1 फिल्म का नाम इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की इस लेटेस्ट मूवी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में मौजूद राष्ट्रपति भवन में अब कांतारा चैप्टर 1 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) को लेकर इस वक्त चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। हर तरफ कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) स्टारर इस शानदार थ्रिलर की वाहवाही हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करके इस मूवी ने रिलीज के तीन दिन के भीतर धमाका करके दिखाया है।
अब कांतारा चैप्टर 1 के नाम पर एक और बड़ी कामयाबी जुड़ गई है। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में की जाएगी। इस दौरान कांतारा 1 की स्टार कास्ट भी मौके पर मौजूद रहेगी। आइए इस मामले के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं।
राष्ट्रपति भवन में कांतारा 1 की स्पेशल स्क्रीनिंग
किसी भी फिल्म के लिए राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग होना एक बड़ी बात होती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 5 अक्टूबर यानी आज दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में कांतारा चैप्टर 1 की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। इस दौरान ऋषभ शेट्टी और फिल्म की लीड एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत भी मौजूद रहेंगी। कमर्शियल तौर पर ये मूवी पहले से ही धमाल मचा रही है।
ऐसे में अब राष्ट्रपति भवन में स्क्रीनिंग का खास आयोजन मूवी के लिए मेकर्स की लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर है। मालूम हो कि 2 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली कांतारा चैप्टर 1 ने अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के महज तीन दिन के भीतर 160 करोड़ का रिकॉर्डतोड़ कारोबार करके दिखाया है।
जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में ऋषभ शेट्टी की ये थ्रिलर 230 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार करने में सफल रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कांतारा की तरह कांतारा चैप्टर 1 भी अब हर किसी की फेवरेट बन गई है। फिल्म की शानदार कहानी आपको पलक झपकने तक का मौका नहीं देगी। जबकि ऋषभ शेट्टी की बेहतरीन एक्टिंग देखकर आप भी उनके फैन हो जाएंगे।
फिल्म की सफलता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस
राष्ट्रपति भवन में कांतारा चैप्टर 1 की स्पेशल स्क्रीनिंग अटेंड करने के बाद ऋषभ शेट्टी अपनी फिल्म की सफलता को लेकर राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते नजर आएंगे। इस दौरान वह मीडिया के सवालों का जबाव देंगे और कांतारा 1 को लेकर विस्तार से बात करते नजर आएंगे। बता दें कि इस फिल्म सक्सेस उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बेहद खास है।
