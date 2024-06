Lok Sabha Election 2024: मतगणना के बीच आया कंगना रनौत का बयान, 'मैं कहीं नहीं जा रही, किसी और को करना होगा बैग पैक'

कंगना रनौत पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी हैं। कंगना ने अपने लोकसभा क्षेत्र में खूब प्रचार किया। रैलियां कीं और लोगों के बीच गईं। विरोधी दलों ने कंगना के मुंबई का होने के कारण तंज भी कसे, जिसका उन्होंने अब जवाब दिया है।

#WATCH | Himachal Pradesh: On Congress candidate Vikramaditya Singh's comments for her, BJP candidate from Mandi and actor Kangana Ranaut says, "...Mandi has not taken kindly to the insults for daughters. As far as my departure to Mumbai is concerned, this (Himachal Pradesh) is… pic.twitter.com/uBuu7UKZL8— ANI (@ANI) June 4, 2024