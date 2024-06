चुनावी नतीजो से पहले ही Ravi Kishan ने कर डाली भविष्यवाणी, बोले- 'राम राज्य बरकरार रहेगा'

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के रूझान आने शुरू हो गए हैं। इस बीच समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ से रवि किशन का एक लेटेस्ट वीडियो एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में वह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं- ऐतिहासिक है बहुत, देश में राज राज्य बरकरार रहेगा। देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें- भारत के पहले चुनाव आयुक्त पर बनेगी फिल्म, सिद्धार्थ रॉय कपूर ने की बायोपिक की घोषणा, जानें डिटेल

देश की जनता को बहुत-बहुत शुभकामनाएं और आभार कि हर वर्ग ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। इस तरह से रवि किशन ने रिजल्ट से पहले ही बीजेपी की जीत से पहले ही भविष्यवाणी कर डाली है।

#WATCH | BJP MP and candidate from Gorakhpur, Ravi Kishan says, "This is historic, Ram Rajya will continue. The biggest leader of the world is going to be the Prime Minister for the third time...People of the country have made the country win and placed their trust in PM Modi..."… pic.twitter.com/5z2B7NAb6G— ANI (@ANI) June 4, 2024