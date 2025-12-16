Kajol को देखकर जब ट्रक ड्राइवर हो गया था रोमांटिक, सिग्नल पर गाड़ी रोककर गाल पर हाथ रखकर बोली ये बात
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दौर के कई ऐसे कलाकार हैं, जिनकी चमक आज की Gen-Z के आगे भी धुंधली नहीं हुई है। माधुरी दीक्षित हो या काजोल, ममता कुलकर्णी हो या करिश्मा कपूर, ये जहां भी जाते हैं, फैंस इन पर अपना प्यार लुटाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं।
90 के दशक में कुछ-कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, करण-अर्जुन जैसी सफल फिल्में देने वालीं काजोल ने हाल ही में एक ऐसा ही इंसिडेंट शेयर किया, जब एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें देखा और फिर जो हुआ, उसने काजोल के चेहरे पर खुशी ला दी।
ट्रक ड्राइवर ने रोमांटिक अंदाज में काजोल को कही ये बात
कुछ फिल्में थिएटर से हट जाती हैं, लेकिन उनकी छाप फैंस के दिलों में छप जाती है। ऐसा ही प्रभाव तीस साल पहले रिलीज हुई फिल्म टदिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगेट (डीडीएलजे) का भी रहा है। मुंबई मनोरंजन संवाददाता की रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन दिनों को याद करते हुए काजोल ने बताया, 'जब दिलवाले दुल्हनिया रिलीज ही हुई थी। मैं फिल्मसिटी से ड्राइव करके घर जा रही थी । एक सिग्नल पर एक ट्रक मेरे पास आकर रुका। मेरी नजर ट्रक ड्राइवर की ओर गई । वह मुझे ही देख रहा था । उसने अपने गाल पर अपना हाथ रखा था और मुझे देखकर रोमांटिक अंदाज में कहा हाय, मेरी सिमरन है"।
काजोल का दिल हो गया था खुश
काजोल ने आगे कहा, "मैं सच कहूं, तो मुझे अपने काम की सकारात्मक समीक्षा से उतनी खुशी नहीं मिलती है, जितना इससे मिलती है, जब कोई आकर कहता है कि आपका फलां काम बहुत पसंद आया है। इससे दिल खुश हो जाता है"।
1992 में 'बेखुदी' से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली काजोल ने वक्त के साथ अपने आपको अपग्रेड किया। अब वह बड़े पर्दे के साथ-साथ ओटीटी पर भी लगातार काम कर रही हैं। उनकी लास्ट फिल्म 'सरजमीं' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद अब काजोल जल्द ही 'महारानी-क्वीन ऑफ क्वींस' में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म का निर्देशन चरण तेज उप्पलाप्ती कर रहे हैं, जिसमें काजोल के साथ प्रभु देवा भी नजर आएंगे।
