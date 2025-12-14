'राहुल कहीं तो...' Kabhi Khushi Kabhie Gham के 24 साल पूरे होने पर काजोल ने सभी Anjali को दिया खास मैसेज

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से एक, 'कभी खुशी कभी गम' ने रविवार को अपनी रिलीज के 24 साल पूरे कर लिए। इस अवसर पर, काजोल ने अंजलि नाम की सभी लड़किया/महिलाओं के लिए एक खास मैसेज लिखा।

कौन-कौन से कलाकार आए थे नजर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर नजर आए थे। कॉमर्शियलसक्सेस के साथ ही ये फिल्म कल्ट क्लासिक कहलाई। काजोल ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर कीं एक फोटो फिल्म कभी खुशी कभी गम से है जिसमें वो फनी कंफ्यूज्ड लुक में नजर आईं और दूसरी बोले चूड़िया गाने से पूरी कास्ट की तस्वीर है।