'राहुल कहीं तो...' Kabhi Khushi Kabhie Gham के 24 साल पूरे होने पर काजोल ने सभी Anjali को दिया खास मैसेज
फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' ने अपनी रिलीज के 24 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर, फिल्म की अभिनेत्री काजोल ने 'अंजलि' नाम की सभी लड़कियों के लिए ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से एक, 'कभी खुशी कभी गम' ने रविवार को अपनी रिलीज के 24 साल पूरे कर लिए। इस अवसर पर, काजोल ने अंजलि नाम की सभी लड़किया/महिलाओं के लिए एक खास मैसेज लिखा।
कौन-कौन से कलाकार आए थे नजर
इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर नजर आए थे। कॉमर्शियलसक्सेस के साथ ही ये फिल्म कल्ट क्लासिक कहलाई। काजोल ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर कीं एक फोटो फिल्म कभी खुशी कभी गम से है जिसमें वो फनी कंफ्यूज्ड लुक में नजर आईं और दूसरी बोले चूड़िया गाने से पूरी कास्ट की तस्वीर है।
काजोल ने लिखा खास मैसेज
इसी के साथ काजोल ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा नोट लिखा, "सभी अंजलियों के लिए, हमेशा खुलकर और गर्व से अपनी पहचान बनाए रखें! राहुल कहीं न कहीं तो है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से शायद उसे देर हो गई हो। #KabhiKhushiKabhieGham #24Years"
फैंस ने कर डाली ये डिमांड
इस पोस्ट ने प्रशंसकों को भी भावुक कर दिया और वे कमेंट सेक्शन में फिल्म के प्रति अपना प्यार जताने लगे। एक यूजर ने लिखा, "यह हमेशा से सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहेगी," जबकि दूसरे ने कहा, "एक सदाबहार क्लासिक।" कई यूजर्स ने फिल्म को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज करने की मांग की, जबकि कुछ ने शाहरुख खान और काजोल को एक साथ पर्दे पर देखने की चाहत जताई।
कई फिल्मों में साथ आए नजर
बता दें कि काजोल और शाहरुख खान ने साथ मिलकर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इस चहेती जोड़ी की एक और यादगार फिल्म, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने हाल ही में रिलीज के तीन दशक पूरे किए। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए, काजोल और शाहरुख खान ने लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में अपने दिग्गज किरदारों, राज और सिमरन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया था।
