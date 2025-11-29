Kajol ने बच्चों की माता-पिता के साथ बहस को ठहराया सही, कहा- 'ये जरूरी है'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल अपने दोनों बच्चों नीसा और युग की बहुत अच्छे से परवरिश कर रही हैं। एक्ट्रेस कई बार पेरेंट्स की जिम्मेदारी और पेरेंटहुड पर कई सारी बातें कर चुकी हैं। हाल ही में एक बातचीत में काजोल ने बच्चों और माता-पिता के बीच बहस जरूर होनी चाहिए इस पर बात की।

