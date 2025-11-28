'कुत्ते के लिए पति से...' Ajay Devgn ने इश्क के 28 साल पूरा होने पर किया मजेदार पोस्ट, फिर भी नाराज हैं काजोल

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन 1990 के दशक की अपनी हिट फिल्म 'इश्क' के 28 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। एक्टर ने एक बहुत ही अनोखे अंदाज में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर पुरानी यादें ताजा की हैं। इस मूवी में वो अपनी पत्नी काजोल के साथ ऑन-स्क्रीन रोमांस करते नजर आए थे।

फिल्म इश्क ने पूरे किए 28 साल एक्टर ने प्यार लुटाते हुए ये तस्वीरें शेयर कीं लेकिन काजोल को इससे भी दिक्कत हो गई और उन्होंने एक प्यारी सी शिकायत कर डाली। अजय ने इंस्टाग्राम पर काजोल के साथ अपने रियल लाइफ रोमांस और इश्क के 28 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए कई तस्वीरें शेयर कीं। पहली तस्वीर में अजय देवगन और काजोल की फिल्म इश्क की एक तस्वीर थी जिस पर "इश्क हुआ" लिखा था, दूसरी स्लाइड में काजोल और अजय की शादी की एक अनदेखी तस्वीर थी जिस पर "कैसे हुआ" लिखा था, और तीसरी स्लाइड में काजोल और अजय अपने बच्चे, नीसा और युग देवगन के साथ थे, जिस पर "अच्छा हुआ" लिखा था।