    'कुत्ते के लिए पति से...' Ajay Devgn ने इश्क के 28 साल पूरा होने पर किया मजेदार पोस्ट, फिर भी नाराज हैं काजोल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:57 PM (IST)

    अजय देवगन ने अपनी फिल्म 'इश्क' के 28 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी काजोल के साथ अभिनय किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी और काजोल की तस्वीर शेयर की। वहीं काजोल ने इस पर भी अपने मजाकिया अंदाज में इस पर शिकायत कर दी।  

    इश्क ने पूरे किए 28 साल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन 1990 के दशक की अपनी हिट फिल्म 'इश्क' के 28 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। एक्टर ने एक बहुत ही अनोखे अंदाज में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर पुरानी यादें ताजा की हैं। इस मूवी में वो अपनी पत्नी काजोल के साथ ऑन-स्क्रीन रोमांस करते नजर आए थे।

    फिल्म इश्क ने पूरे किए 28 साल

    एक्टर ने प्यार लुटाते हुए ये तस्वीरें शेयर कीं लेकिन काजोल को इससे भी दिक्कत हो गई और उन्होंने एक प्यारी सी शिकायत कर डाली। अजय ने इंस्टाग्राम पर काजोल के साथ अपने रियल लाइफ रोमांस और इश्क के 28 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए कई तस्वीरें शेयर कीं। पहली तस्वीर में अजय देवगन और काजोल की फिल्म इश्क की एक तस्वीर थी जिस पर "इश्क हुआ" लिखा था, दूसरी स्लाइड में काजोल और अजय की शादी की एक अनदेखी तस्वीर थी जिस पर "कैसे हुआ" लिखा था, और तीसरी स्लाइड में काजोल और अजय अपने बच्चे, नीसा और युग देवगन के साथ थे, जिस पर "अच्छा हुआ" लिखा था।

    फैंस ने लिए कमेंट्स में मजे

    अभिनेता ने पोस्ट का कैप्शन काफी सरल रखा और लिखा, "जैसा हुआ अच्छा ही हुआ है... #28YearsOfIshq।" हालांकि, काजोल को अभी भी अजय से शिकायत थी। उन्होंने कमेंट किया,"आखिरी स्लाइड में हमारे कुत्ते कहां हैं??" उनके इस कमेंट से फैंस भी मजे लेने लगे। एक यूजर ने लिखा,"अब कुत्तों के लिए अजय सर से मत लड़ो।" एक अन्य ने टिप्पणी की, "वाह, यह बहुत प्यारा है! यह अब तक का सबसे रोमांटिक/प्यार से मैंने ajaydevgn को kajol के साथ देखा है... समय आ गया है!" एक अन्य ने लिखा, "बहुत प्यारा परिवार और मेरी पसंदीदा जोड़ी kajol मैम और ajaydevgn सर।" एक अन्य ने लिखा- "यह बहुत प्यारा है।"

     
     
     
    रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी इश्क

    इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में आमिर खान, अजय देवगन, जूही चावला और काजोल के साथ दलीप ताहिल, सदाशिव अमरापुरकर, जॉनी लीवर और मोहन जोशी भी सहायक भूमिकाओं में थे। अजय और काजोल की केमिस्ट्री फिल्म की खासियतों में से एक थी। रिलीज़ होने पर, यह फिल्म एक बड़ी कॉमर्शियल सक्सेस बनकर उभरी थी। साल 1997 की ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी।

