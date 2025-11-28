Gustaakh Ishq X Review: सनकी आशिक नहीं... ठंडी हवा के झोंके जैसी विजय-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', पढ़ें रिव्यू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते दो बड़ी रोमांटिक ड्रामा सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं और दोनों का टेस्ट भी लगभग एक है। फैंस के एक्साइटमेंट के बीच गुस्ताख इश्क और तेरे इश्क में 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गईं। धनुष और कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' और और नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, फातिमा सना शेख स्टारर 'गुस्ताख इश्क'बॉक्स ऑफिस पर छा जाने के लिए तैयरा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैसी है फिल्म की कहानी? विभु पुरी ने इसका निर्देशन किया है जबकि मनीष मल्होत्रा इस फिल्म के निर्माता हैं। एक तरफ जहां तेरे इश्क में शोर शराबा और प्रेमी का मोहब्बत न मिलने पर उग्र रूप दिखाया गया है उस मौसम में मनीष मल्होत्रा की गुस्ताख इश्क एक ठंडी हवा के झोंके के समान है जो आपको शांत माहौल में उस हर एक फीलिंग को महसूस करने के लिए छोड़ जाएगी जिसे आप भी अपने अंदर महसूस कर पाएंगे।