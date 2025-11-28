Gustaakh Ishq X Review: सनकी आशिक नहीं... ठंडी हवा के झोंके जैसी विजय-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', पढ़ें रिव्यू
इस हफ्ते दो रोमांटिक ड्रामा फिल्में 'गुस्ताख इश्क' (Gustaakh Ishq) और 'तेरे इश्क में' रिलीज हुई हैं। विभु पुरी द्वारा निर्देशित और मनीष मल्होत्रा द्वारा निर्मित 'गुस्ताख इश्क' को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। विजय वर्मा और फातिमा सना शेख अभिनीत यह फिल्म अपनी शांत, भावनात्मक कहानी और कलाकारों की केमिस्ट्री के लिए सराही जा रही है। इसे दिल तोड़ने वाले कैनवास पर एक खूबसूरत शायरी के समान बताया जा रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते दो बड़ी रोमांटिक ड्रामा सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं और दोनों का टेस्ट भी लगभग एक है। फैंस के एक्साइटमेंट के बीच गुस्ताख इश्क और तेरे इश्क में 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गईं। धनुष और कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' और और नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, फातिमा सना शेख स्टारर 'गुस्ताख इश्क'बॉक्स ऑफिस पर छा जाने के लिए तैयरा है।
कैसी है फिल्म की कहानी?
विभु पुरी ने इसका निर्देशन किया है जबकि मनीष मल्होत्रा इस फिल्म के निर्माता हैं। एक तरफ जहां तेरे इश्क में शोर शराबा और प्रेमी का मोहब्बत न मिलने पर उग्र रूप दिखाया गया है उस मौसम में मनीष मल्होत्रा की गुस्ताख इश्क एक ठंडी हवा के झोंके के समान है जो आपको शांत माहौल में उस हर एक फीलिंग को महसूस करने के लिए छोड़ जाएगी जिसे आप भी अपने अंदर महसूस कर पाएंगे।
Watched #GustaakhIshq at the CBFC and the film honestly surprised me. The chemistry between the lead pair feels raw , the music hits straight at the heart.. ⭐⭐⭐⭐✨ (4.5/5) @fattysanashaikh @MrVijayVarma @MMalhotraworld @purivibhu— Kuldeep Gadhvi (@kuldeepgadhvi70) November 22, 2025
Watch 🔗 https://t.co/AdRWbvssjl
यह भी पढ़ें- Mastiii 4 Box Office Collection: रविवार को हुई जमकर मस्ती! कॉमेडी फिल्म ने वीकेंड पर की धुआंधार कमाई
फिल्म की कहानी भी विभू पुरी ने लिखी है। विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की ये पूरी फिल्म एक खूबसूरत शायरी के समान है। एक्स पर दर्शकों ने दोनों की केमिस्ट्री की खूब तारीफ की है। वहीं एक्स पर फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी आने लगा है। आइए जानते हैं लोगों को कैसी लगी फिल्म?
एक यूजर ने लिखा- गुस्ताख इश्क में बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं। विभु के डायरेक्टशन में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की जोड़ी ने कमाल कर दिया। हार्टब्रेक के कैनवस पर मनीष मल्होत्रा ने बेहतरीन काम किया है।
Scale of emotion in #GustaakhIshq carries #ManishMalhotra’s unmistakable stamp #stage5production gives #VijayVarma and #FatimaSanaShaikh a canvas built for longing, heartbreak under #VibhuPuri’s direction. Romance Made for Theatres.@MrVijayVarma @ManishMalhotra @fattysanashaikh pic.twitter.com/Kj6qa9yeLE— Pankaj Pandey (@ZhakkasBolly) November 27, 2025
मनीष मल्होत्रा एक प्रोड्यूसर के तौर पर गोल्ड हैं। गुस्ताख इश्क का इमोशनल टैंपो बहुत हाई है। विभु पुरी ने बेहतरीन काम किया है। बिग स्क्रीन पर इस रोमांस को आप फील कर पाओगे।
#ManishMalhotra strikes gold as producer the emotional tempo of #GustaakhIshq never drops. #stage5production supports #VibhuPuri’s storytelling as #VijayVarma & #FatimaSanaShaikh make it A Big Screen Romance You Can Feel. pic.twitter.com/suVUtio8Y1— Srabanti Chakrabarti (@srabantic) November 27, 2025
एक नेटिजन ने ट्वीट किया, "गुस्ताख इश्क में stage5production ने जिस तरह रोमांस को सांस लेने दिया है, वह लाजवाब है। manishmalhotra05 को vibhupuri के विजन पर भरोसा है। itsvijayvarma और fatimasanashaikh भावनाओं के लिए बनी इस दुनिया में चमकते हैं। आइए, प्यार में डूब जाइए।"
यह भी पढ़ें- Gustaakh Ishq Review: ठहराव वाला है विजय-फातिमा का इश्क, क्या सच में दिल जीत पाई फिल्म?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।