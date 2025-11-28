Language
    Gustaakh Ishq X Review: सनकी आशिक नहीं... ठंडी हवा के झोंके जैसी विजय-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', पढ़ें रिव्यू

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:59 PM (IST)

    इस हफ्ते दो रोमांटिक ड्रामा फिल्में 'गुस्ताख इश्क' (Gustaakh Ishq) और 'तेरे इश्क में' रिलीज हुई हैं। विभु पुरी द्वारा निर्देशित और मनीष मल्होत्रा द्वारा निर्मित 'गुस्ताख इश्क' को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। विजय वर्मा और फातिमा सना शेख अभिनीत यह फिल्म अपनी शांत, भावनात्मक कहानी और कलाकारों की केमिस्ट्री के लिए सराही जा रही है। इसे दिल तोड़ने वाले कैनवास पर एक खूबसूरत शायरी के समान बताया जा रहा है।  

    गुस्ताख इश्क के सीन में फातिमा और विजय (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते दो बड़ी रोमांटिक ड्रामा सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं और दोनों का टेस्ट भी लगभग एक है। फैंस के एक्साइटमेंट के बीच गुस्ताख इश्क और तेरे इश्क में 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गईं। धनुष और कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' और और नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, फातिमा सना शेख स्टारर 'गुस्ताख इश्क'बॉक्स ऑफिस पर छा जाने के लिए तैयरा है।

    कैसी है फिल्म की कहानी?

    विभु पुरी ने इसका निर्देशन किया है जबकि मनीष मल्होत्रा इस फिल्म के निर्माता हैं। एक तरफ जहां तेरे इश्क में शोर शराबा और प्रेमी का मोहब्बत न मिलने पर उग्र रूप दिखाया गया है उस मौसम में मनीष मल्होत्रा की गुस्ताख इश्क एक ठंडी हवा के झोंके के समान है जो आपको शांत माहौल में उस हर एक फीलिंग को महसूस करने के लिए छोड़ जाएगी जिसे आप भी अपने अंदर महसूस कर पाएंगे।

    फिल्म की कहानी भी विभू पुरी ने लिखी है। विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की ये पूरी फिल्म एक खूबसूरत शायरी के समान है। एक्स पर दर्शकों ने दोनों की केमिस्ट्री की खूब तारीफ की है। वहीं एक्स पर फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी आने लगा है। आइए जानते हैं लोगों को कैसी लगी फिल्म?

    एक यूजर ने लिखा- गुस्ताख इश्क में बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं। विभु के डायरेक्टशन में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की जोड़ी ने कमाल कर दिया। हार्टब्रेक के कैनवस पर मनीष मल्होत्रा ने बेहतरीन काम किया है।

    मनीष मल्होत्रा एक प्रोड्यूसर के तौर पर गोल्ड हैं। गुस्ताख इश्क का इमोशनल टैंपो बहुत हाई है। विभु पुरी ने बेहतरीन काम किया है। बिग स्क्रीन पर इस रोमांस को आप फील कर पाओगे।

    एक नेटिजन ने ट्वीट किया, "गुस्ताख इश्क में stage5production ने जिस तरह रोमांस को सांस लेने दिया है, वह लाजवाब है। manishmalhotra05 को vibhupuri के विजन पर भरोसा है। itsvijayvarma और fatimasanashaikh भावनाओं के लिए बनी इस दुनिया में चमकते हैं। आइए, प्यार में डूब जाइए।"

