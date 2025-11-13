काजोल के शादी में एक्सपायरी डेट वाले बयान के बीच बोले अजय, कहा- 'अब तो प्यार के मायने ही बदल गए'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. अभिनेता अजय देवगन और अभिनेत्री काजोल बॉलीवुड के वो कपल हैं, जिन्हें गोल्डन कपल्स की लिस्ट में गिना जाता है। दोनों को फिल्मों में काम करते-करते प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी भी कर ली। इसके बाद दोनों के बच्चे हुए और फिल्मों में काम करना दोनों ने जारी रखा और यहां तक कि अभी भी दोनों साथ काम कर रहे हैं। इन दिनों अजय जहां फिल्मों के प्रमोशन्स में बिजी चल रहे हैं तो वहीं काजोल इस वक्त अपने शो टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल में व्यस्त चल रही हैं। इसी शो के लेटेस्ट एपिसोड में काजोल ने कहा था कि शादी में एक्सपायरी डेट होनी चाहिए और अब इसके इतर अजय ने कुछ ऐसा कहा है कि जिसकी चर्चा इंटरनेट पर हो रही है। अब क्या कहा है अजय देवगन ने आइए आपको बताते हैं...

अजय देवगन ने कहा कुछ ऐसा

दरअसल एक तरफ जहां इस वक्त काजोल के बयान की चर्चा हो रही है। उधर अब अजय देवगन ने कहा है कि, आजकल की पीढ़ी को प्यार के बारे में कुछ नहीं पता है और प्यार के मायने आजकल बदल दिए गए हैं। दरअसल अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के प्रमोशन के दौरान आर माधवन के साथ एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अजय ने कहा,

"जहां तक मैं देख रहा हूँ, यह पहले की तुलना में आजकल सब कैजुअल हो गया है। प्यार शब्द का बिना मतलब के इतना इस्तेमाल हुआ है कि अब इसके मायने ही बदल गए हैं। आजकल लोग झट से आई लव यू कह देते हैं और पहले आई लव यू का मतलब अलग था। मुझे लगता है, अभी लोग इस शब्द की गहराई को नहीं समझते हैं, इसलिए इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है। आजकल हर मैसेज में हार्ट वाला ईमोजी साथ होता है, जबकि लोगों को इसका सही मतलब भी नहीं पता है।'' यह भी पढ़ें- एक टाइम पर कॉमन बंदे को डेट कर रही थीं Kajol और ट्विंकल, शो पर एक्ट्रेस ने Ex के बारे में खोला राज इसके साथ ही अजय ये भी कहते हैं कि आजकल लोग जानवरों से इसलिए प्यार करते हैं, क्योंकि वो बदले में कुछ और नहीं मांगते हैं। आपको बता दें कि अजय की ये बातचीत को अब लोग इंटरनेट पर काजोल की बातचीत से जोड़ भी रहे हैं। एक तरफ काजोल ने शादी में एक्पायरी डेट वाली बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ अजय का प्यार को लेकर ये सब कहना।