Kajol ने पति अजय देवगन को छोड़ इस शख्स के साथ लंदन में एन्जॉय की डिनर डेट, फोटोज हुईं वायरल

Kajol Dinner Date Photos बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर की हैं जिसमें वह अपने बेस्ट फ्रेंड मनीष मल्होत्रा के साथ डिनर डेट एन्जॉय करते हुए नजर आ रही हैं। वह इन दिनों अपनी वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज 2 और द ट्रायल को लेकर सुर्खियों में हैं। यहां देखिए काजोल और मनीष के डिनर डेट की तस्वीरें।

Kajol enjoyed dinner date with Manish Malhotra in London. photo-Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights लंदन में डिनर डेट पर गईं काजोल काजोल के डिनर डेट की फोटोज वायरल बेस्टी के साथ काजोल ने लंदन में बिताया क्वालिटी टाइम

Edited By: Rinki Tiwari