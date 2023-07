Kriti Sanon: निर्माता की जिम्मेदारी संभालने को तैयार कृति सेनन, काजोल संग अनाउंस किया पहली फिल्म का टाइटल

Kriti Sanon Debut As Producer कृति सेनन हाल ही में आदिपुरुष में नजर आई थीं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास बिजनेस नहीं किया। एक्ट्रेस के बाद अब वह बतौर प्रोड्यूसर अपनी एक नई पारी खेलने जा रही हैं। उन्होंने काजोल के साथ हाल ही में अपनी ओटीटी रिलीज फिल्म की घोषणा करने के साथ ही फिल्म के टाइटल से पर्दा उठाया।

Adipurush Actress Kriti Sanon Announced Her First Production House Film Title Do Patti Starring Kajol/Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights कृति सेनन शुरू करने जा रही हैं बतौर प्रोड्यूसर नई पारी कृति के प्रोडक्शन की फिल्म का टाइटल अनाउंस काजोल होंगी कृति सेनन की पहली एक्ट्रेस

Edited By: Tanya Arora