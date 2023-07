Kriti Sanon अब बनने जा रही हैं प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस ने खोला अपना प्रोडक्शन हाउस ‘ब्लू बटरफ्लाइ फिल्म्स’

Kriti Sanon Open Production House कृति सेनन (Kriti Sanon) अब प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपना करियर शुरू करने जा रही हैं। कृति ने सोशल मीडिया पर ये गुड न्यूज शेयर की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने प्रोडक्शन हाउस का टीजर शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने बताया कि वो इस नई शुरुआत के लिए बेहद एक्साइटेड हैं ।

kriti sanon new production house Photo Credit Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights अब प्रोड्यूसर बनने जा रही है कृति सेनन कृति ने शेयर किया प्रोडक्शन हाउस का टीजर 5 जुलाई को करेंगी खास अनाउंसमेंट

नई दिल्ली, जेएनएन। Kriti Sanon Open Production House: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेज में से एक है । अब एक्ट्रेस प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपना करियर शुरू करने जा रही हैं । जी हां कृति ने सोशल मीडिया पर ये गुड न्यूज शेयर की है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है । प्रोड्यूसर बनने वाली हैं कृति सेनन कृति (Kriti Sanon) ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रोडक्शन हाउस का टीजर शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने बताया कि वो इस नई शुरुआत के लिए बेहद एक्साइटेड हैं । कृति ने लिखा- अब गियर बदलने का समय आ गया है। मैं इस जादूई इंडस्ट्री में 9 सालों से अपने सपनों को जी रही हूं । मैंने छोटे-छोटे कदम उठाए, सीखा, खुद को डेवलप किया और चीजों को सीखकर आज मैं एक एक्ट्रेस बन गई हूं। मुझे फिल्म मेकिंग का हर एक पहलू बेहद पसंद है । View this post on Instagram A post shared by Kriti (@kritisanon) 'ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स' कृति ने अपने पोस्ट में आगे लिखा- अब और ज्यादा करने, और ज्यादा बेहतर बनने और ज्यादा सीखने और ज्यादा कहानियां बताने का समय आ गया है, जो मेरे और आपके दिल को छूती हैं। यहां लगातार डेवलप होने और अपने सबसे खूबसूरत वर्जन को खोजने की जरूरत है। दिल और बडे़ सपनों के साथ आखिरकार ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स शुरू करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूं। कल कुछ खास अनाउंसमेंट कर रही हूं।…मेरे साथ जुड़े रहें। एक्ट्रेस की आने वाली फिल्में एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में फिल्म आदिपुरुष में नजर आई थी। कृति सेनन जल्द ही शाहिद कपूर के साथ एक नई फिल्म में नजर आएंगी। अभी फिल्म का नाम तो अनाउंस नहीं किया गया है। इसके अलावा भेडिया 2, गणपत: पार्ट 1 और राजकुमार राव के साथ सेकंड इनिंग्स में नजर आने वाली हैं।

Edited By: Aditi Yadav