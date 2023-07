Adipurush Collection Day 17: कार्तिक आर्यन के आगे प्रभास का हुआ बुरा हाल, 'आदिपुरुष' की होने वाली है छुट्टी!

Adipurush Box Office Collection Day 17 प्रभास कृति सेनन और सैफ अली खान की आदिपुरुष का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हो गया है। रिलीज के दो हफ्ते बाद भी फिल्म आदिपरुष घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। इसके मुकाबले कार्तिक आर्यन की सत्यप्रेम की कथा ने संडे को रिकॉर्डतोड़ कमाई की है।

Adipurush Box Office Collection Day 17 Prabhas

Your browser does not support the audio element.

HighLights प्रभास की फिल्म का हुआ बुरा हाल लगातार घट रही आदिपुरुष की कमाई सिनेमाघरों से हो जाएगी छट्टी?

नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush box office collection Day 17: प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की आदिपुरुष को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 17 दिन पूरे हो चुके हैं। जब यह सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो ज्यादातर तो इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यू ही मिले। दर्शकों ने फिल्म के डायलॉग और घटिया वीएफएक्स को जमकर ट्रोल किया। यह बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल तो ऑल टाइम लो फिल्म बनकर सामने आई है। तो चलिए देखते हैं कि अपने दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने कैसी कमाई की... प्रभास की फिल्म का हुआ बुरा हाल आदिपुरुष ने सिनेमाघरों में दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं और अब यह अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। फिल्म की कमाई दूसरे हफ्ते में तेजी से घटी है और ये अब करोड़ से घटकर लाखों में पहुंचने वाली है। आदिपुरुष, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने के लिए संघर्ष कर रही है। आदिपुरुष बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 17 आदिपुरुष एक 3डी फिल्म है जो 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 500 करोड़ रुपये के भारी बजट पर बनी यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हुई थी। ओम राउत की निर्देशित यह फिल्म आखिरकार सिनेमाघरों में दो सप्ताह तक चली। आदिपुरुष भारत में अभी भी 300 करोड़ रुपये के आंकड़े से काफी दूर है। 2 जून यानी शनिवार को फिल्म ने 1 करोड़ का बिजनेस किया था। लगातार घट रही कमाई बॉलीवुड मूवी रिव्यूज डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को सिर्फ हिन्दी में 60 लाख से 1 करोड़ का बिजनेस किया है। तो वहीं सभी भाषाओं में ये आंकड़ा पहुंचा 1.25 से 1.50 करोड़ के बीच। दुनियाभर की कमाई पर नजर डाले तो फिल्म ने 17वें दिन 1.50 करोड़ से लेकर 2 करोड़ का बिजनेस किया है। इसके साथ देशभर में इसकी कमाई पहुंच गई 345 से 346.1 करोड़ के बीच। सिनेमाघरों से हो जाएगी छट्टी? दरअसल, सिनेमाघरों में पिछले ही हफ्ते रिलीज हुई है कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की सत्यप्रेम की कथा, जो आदिपुरुष पर भारी पड़ रही है। फिल्म ने रविवार को 12 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। आने वाले दिनों में आदिपुरुष के लिए और भी मुश्किलें आने वाली हैं। फिल्म के शोज लगातार कम हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि कही सिनेमाघरों से इसकी छुट्टी ही ना हो जाए।

Edited By: Ruchi Vajpayee