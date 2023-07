Adipurush Box Office Day 16: दर्शकों के लिए तरस रही 'आदिपुरुष', विवाद के बाद घट कर इतनी हो गई फिल्म की कमाई

Adipurush Box Office Collection Day 16 ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म आदिपुरुष को लेकर जितना क्रेज था वह सब रिलीज के बाद कम होता नजर आ रहा है। प्रभास और कृति सेनन स्टारर यह फिल्म अब दर्शकों के लिए तरसने को मजबूर हो गई है। फिल्म ने किसी तरह 200 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर लिया लेकिन 300 करोड़ तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है।

Still Image of Prabhas from Adipurush. Photo Credit: Instagram

HighLights 'आदिपुरुष' को रिलीज हुए बीते 16 दिन फिल्म की कमाई में आ रही गिरावट 'आदिपुरुष' को 'सत्यप्रेम की कथा' से मिल रही टक्कर

नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush Box Office Collection: प्रभास (Prabhas) और कृति सेनन (Kriti Sanon) की फिल्म 'आदिपुरुष' ने सिनेमाघरों में दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं। शुरुआती कुछ दिनों में फिल्म ने जैसे-तैसे 200 करोड़ तक की कमाई कर ली। मगर अब 'आदिपुरुष' के कलेक्शन में कमी आ रही है। कमी भी इतनी कि कमाई के आंकड़ों को देखकर लगता है कि फिल्म मुश्किल से 300 करोड़ भी छू पाएगी। घट रहा 'आदिपुरुष' का कलेक्शन 'आदिपुरुष' रिलीज के वक्त से ही विवादों से घिरी है। फिल्म में भगवान हनुमान के कुछ ऐसे डायलॉग्स बोले गए हैं, जिन्हें सुनने के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। यही वजह है कि फिल्म को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसका असर इसके कलेक्शन पर नजर आ रहा है। 'आदिपुरुष' का कलेक्शन अब गिरता जा रहा है। 15वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1.17 करोड़ की कमाई करने वाली इस फिल्म ने 16वें दिन इससे भी कम कलेक्शन किया है। 16वें दिन की इतनी कमाई 15वें दिन तक फिल्म ने हिंदी सहित सभी भाषाओं में 174.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसमें सबसे ज्यादा कलेक्शन 132.05 करोड़ का तेलुगू भाषा में किया गया है। हिंदी में फिल्म ने 141.75 करोड़ का नेट ट्रेड कलेक्शन किया। यह बॉलीवुड मूवीज रिव्यू के आंकड़े हैं। अब शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 16वें दिन फिल्म ने एक करोड़ की कमाई की है। फिल्म का टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन 285.50 करोड़ हो गया है। 'सत्यप्रेम की कथा' से मिल रही टक्कर? 'आदिपुरुष' को वैसे ही दर्शकों ने सिरे से नकार दिया है। इस बीच 29 जून को कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की 'सत्यप्रेम की कथा' रिलीज हुई। मूवी को रिलीज हुए तीन दिन बीत चुके हैं। फिल्म अभी तक अच्छी कमाई ही कर रही है। पहले दिन 9.25 करोड़, दूसरे दिन सात करोड़ और तीसरे दिन 10.15 करोड़ का कलेक्शन किया है। तीन दिनों में फिल्म ने 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

