फिल्म के हिट होने के बाद कार्तिक आर्यन को निर्माता देते हैं नई कार? कियारा आडवाणी ने किया बड़ा खुलासा!

Satyaprem Ki Katha कियारा आडवाणी का कहना है कि बॉक्स ऑफिस पर हर हिट के बाद कार्तिक आर्यन को निर्माताओं से उपहार के रूप में एक नई कार मिलती है। आप सही जानते हैं जब भी कार्तिक की फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है तो उनके निर्माता उन्हें एक कार गिफ्ट में देते हैं। इस पर कार्तिक आर्यन ने काफी मजेदार जवाब दिया।

Kartik Aaryan, Kartik Aaryan movies, Kartik Aaryan blockbuster movies

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की ब्लॉकबस्टर जोड़ी अपनी फिल्म सत्य प्रेम की कथा के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने और उनका दिल जीतने में कामयाब रही है। फिल्म को सिनेमाघरों और सोशल मीडिया पर पॉजिटिव एक्शन मिल रहे हैं। लोग कियारा और कार्तिक की केमिस्ट्री तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में, एक इंटरव्यू में कियारा ने खुलासा किया कि निर्माता कार्तिक को बॉक्स ऑफिस पर हर हिट के लिए एक नई कार उपहार में देते हैं और उनका रिएक्शन आपको हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देगी। कार्तिक को मिलने वाली है नई कार मिर्ची प्लस के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में, कियारा आडवाणी ने कार्तिक की टी-शर्ट की ओर इशारा किया, जिस पर एक कार छपी थी और कहा, “यह एक संकेत है। क्योंकि आप सही जानते हैं, जब भी कार्तिक की फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है, तो उनके निर्माता उन्हें एक कार उपहार में देते हैं। इस पर कार्तिक आर्यन ने मजेदार जवाब देते हुए कहा, 'इसलिए मेरा नाम कार-टिक है।' कियारा ने किया बड़ा खुलासा कार्तिक आर्यन ने आगे खुलासा किया कि भूषण कुमार ने उन्हें भूल भुलैया 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद एक कार गिफ्ट में दी थी और अपनी टी-शर्ट पर कार प्रिंट की ओर इशारा करते हुए कहा, "मुझे उम्मीद है कि सत्य प्रेम की कथा की सफलता के बाद मुझे यह कार मिलेगी।" भूल भुलैया 2 के बाद मिली थी नई कार आपको बता दें कि भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर बनने के बाद, कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर भूषण कुमार ने उपहार में दी गई अपनी नई कार की तस्वीरें प्रशंसा के प्रतीक के रूप में साझा कीं। भूषण ने उन्हें मैकलेरन जीटी तोहफे में दी, जिसकी कीमत 4.7 करोड़ रुपये है। तस्वीर शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, 'चाइनीज खाने के लिए नई टेबल गिफ्ट मिल गई मेहनत का फल मीठा होता है सुना था..इतना बड़ा होगा नहीं पता था भारत का पहला मैकलेरन जीटी अगला गिफ्ट प्राइवेट जेट सर, आभार। 29 जून को रिलीज हुई फिल्म समीर विदवान्स की निर्देशित, सत्यप्रेम की कथा में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के साथ-साथ सुप्रिया पाठक, गजराज राव और रितु शिवपुरी भी शामिल हैं। फिल्म 29 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

Edited By: Ruchi Vajpayee