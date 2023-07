Madhuri Dixit को काजोल ने बताया 'अंडररेटेड एक्टर', कहा- 'वैरायटी ऑफ रोल्स' नहीं मिले ज्यादा

Kajol Madhuri Dixit Underrated Actor काजोल ने माधुरी दीक्षित को अंडररेटेड कलाकार बताया है। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई है। दोनों ने कभी भी एक दूसरे के साथ किसी भी फिल्म में साथ काम नहीं किया है। हालांकि दोनों के बीच फिल्मों और रोल को लेकर खींचतान होती रहती थी। काजोल जल्द कई वेब सीरीज में नजर आनेवाली है।

Edited By: Rupesh Kumar