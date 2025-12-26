'जानवर गिरी मत करिए...' MP में परफॉर्म कर रहे थे Kailash Kher, बेकाबू होकर स्टेज पर पहुंच गई भीड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कैलाश खेर (Kailash Kher) 25 दिसंबर को ग्वालियर में परफॉर्म कर रहे थे जहां उनके कार्यक्रम में बवाल हो गया। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में अटल जी की जयंती ‘ग्वालियर गौरव दिवस’के तौर पर मनाई जा रही थी और कैलाश खेर की परफॉर्मेंस रखी गई। इस दैरान भीड़ बेकाबू हो गई और लोग बैरिकेड तोड़कर स्टेज के एकदम करीब पहुंच गए। मामला इतना बढ़ गया कि कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा।

हालांकि,कॉन्सर्ट उम्मीद के मुताबिक हुआ नहीं जिससे सिंगर भी निराश हो गए। उन्होंने बीच में ही परफॉर्मेंस रोककर भीड़ पर हंगामा मचाने का आरोप लगाते हुए उन पर जमकर गुस्सा निकाला। कॉन्सर्ट के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वो दर्शकों से सही व्यवहार करने की अपील कर रहे हैं।