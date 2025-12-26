Language
    'जानवर गिरी मत करिए...' MP में परफॉर्म कर रहे थे Kailash Kher, बेकाबू होकर स्टेज पर पहुंच गई भीड़

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    ग्वालियर में अटल जी की जयंती पर कैलाश खेर के संगीत कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हो गई। लोग बैरिकेड तोड़कर स्टेज के करीब पहुंच गए, जिससे कैलाश ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैलाश खेर की परफॉर्मेस पर हुआ बवाल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कैलाश खेर (Kailash Kher) 25 दिसंबर को ग्वालियर में परफॉर्म कर रहे थे जहां उनके कार्यक्रम में बवाल हो गया। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में अटल जी की जयंती ‘ग्वालियर गौरव दिवस’के तौर पर मनाई जा रही थी और कैलाश खेर की परफॉर्मेंस रखी गई। इस दैरान भीड़ बेकाबू हो गई और लोग बैरिकेड तोड़कर स्टेज के एकदम करीब पहुंच गए। मामला इतना बढ़ गया कि कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा।

    हालांकि,कॉन्सर्ट उम्मीद के मुताबिक हुआ नहीं जिससे सिंगर भी निराश हो गए। उन्होंने बीच में ही परफॉर्मेंस रोककर भीड़ पर हंगामा मचाने का आरोप लगाते हुए उन पर जमकर गुस्सा निकाला। कॉन्सर्ट के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वो दर्शकों से सही व्यवहार करने की अपील कर रहे हैं।

    कैलाश खेर ने दी थी वॉर्निंग

    वायरल वीडियो में कई दर्शक बैरिकेड्स फांदते, कतारें तोड़ते और कॉन्सर्ट स्थल के अंदर अफरा-तफरी मचाते हुए दिखाई दिए। स्थिति तब और बेकाबू हो गई, जब फैंस कैलाश खेर को करीब से देखने के लिए मंच की ओर दौड़ पड़े। इस दौरान कैलाश खेर भी लगातार माइक पर अनाउंस करते नजर आए। उन्होंने कहा- हमने आपकी प्रशंसा की और आप इतना जानवरगिरी कर रहे हैं। जानवरगिरी मत करिए प्लीज। अगर कोई हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के पास आया, तो हम शो बंद कर देंगे।

    चेतावनी का भी नहीं हुआ कोई असर

    कार्यक्रम स्थल पर स्थिति बिगड़ने पर कैलाश खेर ने सीनियर पुलिस अधिकारियों से मंच पर आकर स्थिति को संभालने का अनुरोध किया। सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। उन्होंने प्रस्तुति रोक दी और कहा, "आपको मैं प्रणाम करता हूं।"

    जानकारी के मुताबिक, उसी दिन वहां उसी स्टेज पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तब स्टेज के आसपास ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। लेकिन शाम में कैलाश खेर की परफॉरमेंस के दौरान वहां सुरक्षा ढीली पड़ी जिसकी वजह से लोग बेकाबू हो गए।

