Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kailash Kher: 'तेरे नाम से जी लूं...', सूफी सुरों में डूबा पंचकूला; कैलाश खेर की प्रस्तुति पर जमकर झूमे लोग

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    पंचकूला में सांसद खेल महोत्सव में कैलाश खेर ने सूफी गायन से समां बांधा। उन्होंने 'आदियोगी' से शुरुआत की और हरियाणवी संस्कृति की प्रशंसा की। खेर ने 'ते ...और पढ़ें

    Hero Image

    पंचकूला में कैलाश खेर की प्रस्तुति पर जमकर झूमे लोग। फोटो एक्स

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के दौरान प्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर ने अपनी शानदार प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत लिया। जैसे ही कैलाश खेर मंच पर आए, पूरा माहौल तालियों और उत्साह से गूंज उठा। उन्होंने अपने लोकप्रिय गीत ‘आदियोगी’ से कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। गीत की गूंज के साथ पूरा पंडाल सूफी रंग में रंग गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैलाश खेर ने मंच से हरियाणा की संस्कृति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसी धरती है, जहां का कल्चर बेहद समृद्ध और अनोखा है। यहां के लोग बाहर से चाहे कड़े दिखें, लेकिन दिल से बेहद नरम और प्यार करने वाले हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि यहां की जुबान ऐसी है, जैसे लाठी मार रहे हों, लेकिन असल में वह प्यार से गले लगा रहे होते हैं और रोटी-चूरमा खिलाकर अपनापन जताते हैं।

    इसके बाद कैलाश खेर ने ‘जानिया आनिया वे, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलणा’, ‘कौन है वो, कहां से वो आया’ जैसे सुपरहिट गीतों से समां बांध दिया। जब उन्होंने फिल्म तेरे नाम का प्रसिद्ध गीत ‘तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं’ गाया, तो दर्शक खुद को रोक नहीं पाए और नाचने लगे। कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला।