Kailash Kher: 'तेरे नाम से जी लूं...', सूफी सुरों में डूबा पंचकूला; कैलाश खेर की प्रस्तुति पर जमकर झूमे लोग

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के दौरान प्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर ने अपनी शानदार प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत लिया। जैसे ही कैलाश खेर मंच पर आए, पूरा माहौल तालियों और उत्साह से गूंज उठा। उन्होंने अपने लोकप्रिय गीत ‘आदियोगी’ से कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। गीत की गूंज के साथ पूरा पंडाल सूफी रंग में रंग गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैलाश खेर ने मंच से हरियाणा की संस्कृति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसी धरती है, जहां का कल्चर बेहद समृद्ध और अनोखा है। यहां के लोग बाहर से चाहे कड़े दिखें, लेकिन दिल से बेहद नरम और प्यार करने वाले हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि यहां की जुबान ऐसी है, जैसे लाठी मार रहे हों, लेकिन असल में वह प्यार से गले लगा रहे होते हैं और रोटी-चूरमा खिलाकर अपनापन जताते हैं।