63 साल की Jaya Prada का बेटा कार्तिक और वरुण को देता है टक्कर, डैशिंग दिखता है सिनेमा की 'मां' का लाडला
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जया प्रदा हिंदी सिनेमा की वह अदाकारा रही हैं, जिन्होंने लंबे अरसे तक बॉलीवुड में राज किया है। फिल्मी जगत के अलावा जया सियासी गलियारे में भी एक्टिव हैं। अपने एक्टिंग करियर में जया प्रदा ने एक से बढ़कर एक मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है।
लेकिन इस लेख में बात अभिनेत्री की एक्टिंग करियर की नहीं बल्कि उनके बेटे के बारे में जिक्र किया जा रहा है, डैशिंग लुक के मामले में कार्तिक आर्यन और वरुण धवन से भी दो कदम आगे है। जल्द ही वह हिंदी सिनेमा में भी डेब्यू करता हुआ नजर आ सकता है। आइए जानते हैं कि जया का बेटा कौन है-
कौन है जया प्रदा का बेटा?
जया प्रदा ने अपने एक्टिंग करियर के पीक पर आकर साउथ सिनेमा केफिल्ममेकर श्रीकांत नाहटा संग शादी रचाई। लेकिन जया की ये शादी काफी ट्रेजेडी से भरी रही थी। दरअसल अभिनेत्री नाहटा की दूसरी पत्नी थीं और उनकी पहली पत्नी से पहले से ही 3 बच्चे थे। जया प्रदा अपनी शादी से बच्चे चाहती थीं, लेकिन नाहटा इसके लिए तैयार नहीं थे और उनका कभी भी मां बनने का सपना साकार नहीं हो सका।
आपको बता दें कि जया प्रदा के जिस बेटे के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, वह उनकी बहन का बेटा है, जिसे जया ने गोद लिया है। उनके लाडले का नाम सम्राट है, जो ऑफ कैमरा साउथ सिनेमा में एक्टिव हैं। खबर ये भी है कि सम्राट जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखने की तैयारी हैं।
जया प्रदा ने कुछ समय पहले अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर बेटे सम्राट के साथ लेटेस्ट तस्वीरों को शेयर किया, जो न्यूयॉर्क ट्रिप के दौरान की हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में जया ने लिखा है- मजेदार पल न्यूयॉर्क सिटी में अपने बेटे सम्राट के साथ। आलम ये है कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।
बेहद हैंडसम हैं सम्राट
जया प्रदा द्वारा शेयर किए गए इन फोटो को देखकर आप सम्राट की हैंडसमनेस का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। वरुण धवन, कार्तिक आर्यन और टाइगर श्रॉफ को गुड लुकिंग में टक्कर दे रहे हैं।
