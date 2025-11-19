कामिनी कौशल की प्रेयर मीट में पहुंचीं वहीदा रहमान और Jaya Bachchan, वेटरन एक्ट्रेस को दी श्रद्धांजलि
कामिनी कौशल हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस में शुमार हुआ करती थीं। बीते 14 नवंबर को कामिनी ने 98 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मंगलवार को मुंबई में हुई एक्ट्रेस की प्रेयर मीट में कई बॉलीवुड सेलेब्स ने शिरकत की।
मगंलवार को कामिनी कौशल की आत्मा की शांति के लिए मुंबई में प्रेयर मीट का आयोजन किया गया।
कामिनी कौशल के परिवार की तरफ से रखी गई इस प्रार्थन सभा में बॉलीवुड के कई फिल्मी सितारे शामिल रहे, जिनमें जया बच्चन और वहीदा रहमान जैसी वेटरन एक्ट्रेसेज के नाम शामिल रहे। इसके अलावा अन्य कई सेलेब्स भी कामिनी कौशल की प्रेयर मीट में शामिल हुए।
कामिनी कौशल को आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंची जया और वहीदा
40 और 50 के दशक में हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेत्री धाक जमाने वालीं कामिनी कौशल ने करियर के अंतिम पड़ाव में कबीर सिंह और लाल सिंह चड्डा जैसी मूवीज में काम कर लोकप्रियता हासिल की थी। बीते 14 नवंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली और हमेशा-हमेशा के लिए हम सब को छोड़कर परलोक सिधार गईं। कामिनी कौशल के लिए मंगलवार को मुंबई में प्रेयर मीट को रखा गया।
जिसमें जया बच्चन और वहीदा रहमान अपनी सीनियर एक्ट्रेस को आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंची। इस दौरान जया व्हाइट कलर के सलवार सूट और वहीदा साड़ी में नजर आईं। इनके अलावा हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजा मुराद भी कामिनी कौशल की प्रेयर मीट में शामिल हुए। इन सभी सितारों ने कामिनी की प्रार्थना सभा में पहुंचकर उन्हें याद किया है और सिनेमा में उनके योगदान की प्रशंसा की।
मालूम हो कि कामिनी कौशल अपने दौर की सुपरस्टार मानी जाती थीं। उन्होंने देव आनंद, मनोज कुमार, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र जैसे कई दिग्गजों संग काम किया था। कामिनी की पॉपुलर मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें नीचा नगर, आग, शहीद, शबनम, बड़े सरकार, उपकार और हीर रांझा जैसी कई सफल फिल्मों के नाम शामिल हैं।
कैसे हुई कामिनी कौशल की मौत
कामिनी कौशल हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदाज अभिनेत्रियों में भी शामिल थीं। 98 साल की उम्र में बढ़ती आयु की समस्याओं के चलते वह लंबे समय से परेशान थीं। लाइमलाइट से दूर रहने वालीं कामिनी की तबीयत अचानक काफी बिगड़ गई, जिसकी वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। हिंदी सिनेमा में सुनहरे योगदान के लिए कामिनी कौशल को हमेशा याद किया जाएगा।
