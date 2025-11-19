कामिनी कौशल की प्रेयर मीट में पहुंचीं वहीदा रहमान और Jaya Bachchan, वेटरन एक्ट्रेस को दी श्रद्धांजलि

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की वरिष्ठ अदाकारा कामिनी कौशल का बीते 14 नवंबर को निधन हो गया था। 98 साल की उम्र में कामिनी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके देहांत से बॉलीवुड को बड़ा झटका लगा। मगंलवार को कामिनी कौशल की आत्मा की शांति के लिए मुंबई में प्रेयर मीट का आयोजन किया गया।

कामिनी कौशल के परिवार की तरफ से रखी गई इस प्रार्थन सभा में बॉलीवुड के कई फिल्मी सितारे शामिल रहे, जिनमें जया बच्चन और वहीदा रहमान जैसी वेटरन एक्ट्रेसेज के नाम शामिल रहे। इसके अलावा अन्य कई सेलेब्स भी कामिनी कौशल की प्रेयर मीट में शामिल हुए।

कामिनी कौशल को आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंची जया और वहीदा 40 और 50 के दशक में हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेत्री धाक जमाने वालीं कामिनी कौशल ने करियर के अंतिम पड़ाव में कबीर सिंह और लाल सिंह चड्डा जैसी मूवीज में काम कर लोकप्रियता हासिल की थी। बीते 14 नवंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली और हमेशा-हमेशा के लिए हम सब को छोड़कर परलोक सिधार गईं। कामिनी कौशल के लिए मंगलवार को मुंबई में प्रेयर मीट को रखा गया।

मालूम हो कि कामिनी कौशल अपने दौर की सुपरस्टार मानी जाती थीं। उन्होंने देव आनंद, मनोज कुमार, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र जैसे कई दिग्गजों संग काम किया था। कामिनी की पॉपुलर मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें नीचा नगर, आग, शहीद, शबनम, बड़े सरकार, उपकार और हीर रांझा जैसी कई सफल फिल्मों के नाम शामिल हैं।