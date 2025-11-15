पंचतत्व में विलीन हुईं Kamini Kaushal, बॉलीवुड से नहीं पहुंचा कोई स्टार, पेट डॉग्स ने दी मौन विदाई!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 1946 में फिल्म 'नीचा नगर' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री कामिनी कौशल हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदराज अभिनेत्री थीं। लाल सिंह चड्ढा से लेकर कबीर सिंह सहित कई फिल्मों में नजर आईं दिग्गज अभिनेत्री का 14 नवंबर को निधन हो गया था।

15 नवंबर शनिवार को 98 वर्षीय कामिनी कौशल को अंतिम विदाई दी गई। एक्ट्रेस के अंतिम संस्कार में केवल उनका परिवार और उनके पालतू डॉग्स ही शामिल हुए। दिग्गज अभिनेत्री के अंतिम संस्कार में कोई भी सितारा नजर नहीं आया।

वर्ली शमशान घाट में किया गया अंतिम संस्कार कामिनी कौशल का वर्ली में मौजूद शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया, जहां उन्हें अंतिम विदाई देते हुए उनका परिवार और करीबी लोग काफी भावुक हो गए। पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजो के साथ दिग्गज अभिनेत्री के बड़े बेटे विधुर ने उनके पार्थिव शरीर को अग्नि दी। हालांकि, उनका परिवार यहां अकेले नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ अंतिम संस्कार में कामिनी कौशल के पालतू कुत्तों को भी लेकर आए, जिन्होंने उन्हें मौन विदाई दी।