पंचतत्व में विलीन हुईं Kamini Kaushal, बॉलीवुड से नहीं पहुंचा कोई स्टार, पेट डॉग्स ने दी मौन विदाई!
बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज अभिनेत्री कामिनी कौशल का बीते दिन 14 नवंबर को निधन हो गया था और आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड सितारे तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन उनके पेट डॉग्स ने परिवार के साथ मिलकर उन्हें अंतिम विदाई दी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 1946 में फिल्म 'नीचा नगर' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री कामिनी कौशल हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदराज अभिनेत्री थीं। लाल सिंह चड्ढा से लेकर कबीर सिंह सहित कई फिल्मों में नजर आईं दिग्गज अभिनेत्री का 14 नवंबर को निधन हो गया था।
15 नवंबर शनिवार को 98 वर्षीय कामिनी कौशल को अंतिम विदाई दी गई। एक्ट्रेस के अंतिम संस्कार में केवल उनका परिवार और उनके पालतू डॉग्स ही शामिल हुए। दिग्गज अभिनेत्री के अंतिम संस्कार में कोई भी सितारा नजर नहीं आया।
वर्ली शमशान घाट में किया गया अंतिम संस्कार
कामिनी कौशल का वर्ली में मौजूद शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया, जहां उन्हें अंतिम विदाई देते हुए उनका परिवार और करीबी लोग काफी भावुक हो गए। पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजो के साथ दिग्गज अभिनेत्री के बड़े बेटे विधुर ने उनके पार्थिव शरीर को अग्नि दी। हालांकि, उनका परिवार यहां अकेले नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ अंतिम संस्कार में कामिनी कौशल के पालतू कुत्तों को भी लेकर आए, जिन्होंने उन्हें मौन विदाई दी।
कामिनी कौशल को बॉलीवुड सितारों जैसे शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, करीना कपूर, अनुपम खेर और अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर तो श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में एक भी सेलिब्रिटी नहीं दिखाई दिया।
40 से 60 के दशक की थीं लीडिंग एक्ट्रेस
चेतन आनंद की फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली कामिनी कौशल ने अपने समय में अशोक कुमार से लेकर राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, राज कुमार और धर्मेंद्र जैसे सितारों के साथ काम किया।आपको बता दें कि जब कामिनी कौशल कॉलेज में थीं, तब वह स्टेज एक्टर के रूप में काम करती थीं। पाकिस्तान और इंडिया के विभाजन से पहले वह लाहौर में 'उमा' नामक शो के लिए बतौर रेडियो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करती थीं।
कामिनी कौशल ने 'नीचा नगर' के अलावा, जेल यात्रा, दो भाई, जिद्दी, शेर, शबनम, आरजू, शहंशाह, बड़े सरकार जैसी कई फिल्मों में काम किया। 1946 से लेकर 2022 तक एक्ट्रेस लगातार फिल्मों में एक्टिव रहीं। उनकी लास्ट फिल्म साल 2022 में लाल सिंह चड्ढा थी।
