Throwback Video: जब महिला ने शाह रुख खान को गले लगाने से कर दिया था इनकार, 'जवान' ने ऐसे लिया था बदला

Shah Rukh Khan Throwback Video बॉलीवुड अभिनेता शाह रुख खान ने कौन बनेगा करोड़पति का तीसरा सीजन होस्ट किया था। इस सीजन में एक महिला ने किंग खान को बुरा एक्टर बताया था साथ ही उन्हें गले लगाने से भी मना कर दिया था। इस पर एक्टर ने उन्हें करारा जवाब दिया था। आइए आफको दिखाते हैं शाह रुख का थ्रोबैक वीडियो।

Jawan Actor Shah Rukh Khan gave savage reply when a woman denied to hug him on KBC. Photo-Instagram

Edited By: Rinki Tiwari