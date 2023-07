Ananya Panday से ब्रेकअप के बाद ईशान खट्टर को मिला नया प्यार, मिस्ट्री गर्ल संग बाइक पर नजर आए एक्टर

Ishaan Khatter Mystery Girl ईशान खट्टर ( Ishaan Khatter ) ने कुछ सालों तक एक्ट्रेस अनन्या पांडे को डेट किया । वहीं साल 2022 में दोनों अलग हो गया । ईशान से अलग होने के बाद अनन्या जहां आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं । तो वहीं अब ईशान भी एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट हुए।

Ishaan Khattar Mystery Girl Ananya Panday, Bollywood News

Your browser does not support the audio element.