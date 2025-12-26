'एक्टिंग करते हुए मरना चाहते थे', मौत से पहले दर्द से तड़प रहे थे इरफान खान...डिजाइनर ने बताई रुलाने वाली कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर इरफा खान (Irrfan Khan) उन चंद अभिनेताओं में शामिल रहे हैं, जिनकी कला ने ये साबित किया कि अगर आपके पास टैलेंट है, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। इरफान खान ने उन फिल्मों में काम किया है, जिनकी चर्चा देश से लेकर विदेश तक हुई। इरफान की इन फिल्मों को दर्शकों ने भी खूब प्यार दिया। अपनी मौत के आखिर वक्त तक इरफान काम करते रहे, लेकिन उनके जीवन के अंतिम दिन कैसे थे, अब इसका खुलासा कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने किया है।

आखिरी वक्त में तड़प रहे थे इरफान खान साल 2020 में इरफान खान ने जब सभी को अलविदा कहा, तो हर किसी की आंखें नम हो गईं, लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले इरफान खान ने अंग्रेजी मीडियम में काम किया था। ये फिल्म लोगों का दिल जीतकर गई थी और इरफान खान की एक्टिंग ने भी लोगों का दिल जीता था। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इरफान खान बेहद दर्द में थे।