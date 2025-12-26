'एक्टिंग करते हुए मरना चाहते थे', मौत से पहले दर्द से तड़प रहे थे इरफान खान...डिजाइनर ने बताई रुलाने वाली कहानी
अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडिया के सेट पर इरफान खान बेहद दर्द में थे। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उनके एक्सट्रा कपड़े पहनाकर शूटिंग करवाई जा रही थी। ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर इरफा खान (Irrfan Khan) उन चंद अभिनेताओं में शामिल रहे हैं, जिनकी कला ने ये साबित किया कि अगर आपके पास टैलेंट है, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। इरफान खान ने उन फिल्मों में काम किया है, जिनकी चर्चा देश से लेकर विदेश तक हुई। इरफान की इन फिल्मों को दर्शकों ने भी खूब प्यार दिया। अपनी मौत के आखिर वक्त तक इरफान काम करते रहे, लेकिन उनके जीवन के अंतिम दिन कैसे थे, अब इसका खुलासा कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने किया है।
आखिरी वक्त में तड़प रहे थे इरफान खान
साल 2020 में इरफान खान ने जब सभी को अलविदा कहा, तो हर किसी की आंखें नम हो गईं, लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले इरफान खान ने अंग्रेजी मीडियम में काम किया था। ये फिल्म लोगों का दिल जीतकर गई थी और इरफान खान की एक्टिंग ने भी लोगों का दिल जीता था। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इरफान खान बेहद दर्द में थे।
फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने इसे लेकर खुलासा किया है। हाल ही में डिजिटल कमेंट्री को दिए इंटरव्यू में स्मृति चौहान (Smriti Chauhan) ने बताया,
'फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग के दौरान इरफान खान काफी दर्द झेल रहे थे। जब वो दर्द में थे तो मेरे पास आए और कहा कि, स्मृति मुझे बहुत ठंड लग रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए गर्म कपड़े ले आऊं। उन्होंने एक लंदन के ब्रांड का जिक्र किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे लेकिन जब भी वो कैमरे पर आते थे तो लगता नहीं था कि वो दर्द में हैं। उनका शरीर सिकुड़ रहा था पर उन्होंने कैमरे के सामने ये सब जाहिर नहीं होने दिया।
शरीर इतना कमजोर कि पहनाने पड़ते थे ज्यादा कपड़े
स्मृति ने इसके आगे बताया कि,
शूटिंग के दौरान उनका वजन लगातार घटता जा रहा था। हमें उनके कपड़ों में पैडिंग करनी पड़ती थी। फिल्म के एक गर्मी वाले सीन में हमने उन्हें जो बनियान पहनाई थी उसमें भी काफी पैडिंग करनी पड़ी थी। ताकि पर्दे पर वो ज्यादा कमजोर ना दिखें। उनका परिवार हमेशा उनके आसपास रहता था। फिल्म के दौरान ऐसे सीन्स भी आए, जब हम शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि वो सेट पर जा ही नहीं पा रहे थे। उन्हें भरोसा था कि एक्टिंग ही उनके जीवन का लक्ष्य है और यही काम करते हुए दुनिया से जाना चाहते हैं। आखिरी सांस तक उन्होंने वही काम किया जो उन्हें पसंद था।"
आपको बता दें कि साल 2020 में न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर के चलते उनका निधन हो गया था। वहीं फिल्म की बात करें तो अंग्रेजी मीडियम को होमी अदजानिया ने बनाया था जो उनके निधन के कुछ वक्त पहले रिलीज हुई थी।
