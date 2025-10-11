Babil Khan: 4 महीने बाद इमरान खान के बेटे ने की सोशल मीडिया पर वापसी, बयां किया दिल का दर्द

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चार महीने बाद इरफान खान के बेटे बाबिल खान इंस्टाग्राम पर वापस आ गए हैं। उन्होंने 'निराशा से जूझने' और मानसिक कठिनाइयों से जूझने के बारे में एक कविता पोस्ट की और कहा कि उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। अपनी पोस्ट में उन्होंने उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा की। यह बात कुछ महीनों पहले उनके इमोशनल रूप से टूटने का एक वीडियो वायरल होने के बाद सामने आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मई में वायरल हुआ था बाबिल का वीडियो मई में एक वीडियो में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की आलोचना करते हुए कहा था, 'बॉलीवुड बहुत बर्बाद हो गया है, उन्होंने वीडियो में अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल और अन्य का भी जिक्र किया। फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है और वह उन मशहूर हस्तियों के प्रति अपना सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे जिनका उन्होंने नाम लिया था।

उनके पोस्ट के बाद अन्य सितारों ने उनका स्वागत किया। विजय वर्मा ने लिखा, 'बाबिल, हम तुम्हारे साथ हैं'। जबकि गुलशन देवैया ने लिखा, 'देखो कौन यहां है'। इनके साथ ही फैंस ने भी स्वागत किया और उन्हें स्ट्रांग रहने के लिए कहा। 7 अक्टूबर को बाबिल मशहूर ब्रेकडाउन वीडियो के बाद पहली बार नजर आए। पपराजी ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा।