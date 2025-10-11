Babil Khan: 4 महीने बाद इमरान खान के बेटे ने की सोशल मीडिया पर वापसी, बयां किया दिल का दर्द
Babil Khan: बाबिल खान चार महीने के ब्रेक के बाद इंस्टाग्राम पर लौट आए हैं। चार महीने पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे खूब रो रहे थे और बॉलीवुड को एक फेक इंडस्ट्री बता रहे थे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चार महीने बाद इरफान खान के बेटे बाबिल खान इंस्टाग्राम पर वापस आ गए हैं। उन्होंने 'निराशा से जूझने' और मानसिक कठिनाइयों से जूझने के बारे में एक कविता पोस्ट की और कहा कि उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। अपनी पोस्ट में उन्होंने उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा की। यह बात कुछ महीनों पहले उनके इमोशनल रूप से टूटने का एक वीडियो वायरल होने के बाद सामने आई है।
मई में वायरल हुआ था बाबिल का वीडियो
मई में एक वीडियो में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की आलोचना करते हुए कहा था, 'बॉलीवुड बहुत बर्बाद हो गया है, उन्होंने वीडियो में अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल और अन्य का भी जिक्र किया। फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है और वह उन मशहूर हस्तियों के प्रति अपना सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे जिनका उन्होंने नाम लिया था।
कविता लिखकर बयां किया दिल का दर्द
शनिवार को बाबिल खान ने इंस्टाग्राम पर अपने फोटोशूट की कई तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वह रेड स्वेटर पहने और दांतों के बीच एक फूल पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। 26 मई के बाद यह उनका पहला इंस्टाग्राम पोस्ट है। कैप्शन में उन्होंने अपनी मानसिक चुनौतियों पर कविताएं लिखीं, जिनमें उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया है। उन्होंने लिखा, 'मैं छुपकर सुनने का इरादा नहीं रखता था, इस कांच के घर की दीवारें पतली हैं। मैंने अपना दिल अपनी आस्तीन पर पहना था, अब मेरे पास खून से सनी टी-शर्ट हैं, मुझे ठीक होने के लिए समय चाहिए था, मेरे राक्षसों ने मुझे गहरे जख्म दे दिए थे। अनिद्रा और घबराहट ने मुझे अजीबोगरीब करने पर मजबूर कर दिया था, मैं मदद के लिए पुकार रहा था, मेरे स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ रहा था, जब मैं अपने अवसाद से लड़ रहा था, तब तुम अपनी प्रेमिका से लड़ रहे थे... रुको..'।
उनके पोस्ट के बाद अन्य सितारों ने उनका स्वागत किया। विजय वर्मा ने लिखा, 'बाबिल, हम तुम्हारे साथ हैं'। जबकि गुलशन देवैया ने लिखा, 'देखो कौन यहां है'। इनके साथ ही फैंस ने भी स्वागत किया और उन्हें स्ट्रांग रहने के लिए कहा। 7 अक्टूबर को बाबिल मशहूर ब्रेकडाउन वीडियो के बाद पहली बार नजर आए। पपराजी ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा।
4 मई को बाबिल के भावनात्मक रूप से टूट जाने का एक वीडियो रेडिट पर वायरल हुआ। उन्हें बॉलीवुड की आलोचना करते हुए देखा गया, जिसमें उन्होंने अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल, आदर्श गौरव और अर्जुन कपूर समेत कई कलाकारों का जिक्र किया। वीडियो वायरल होने के बाद, बाबिल ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद, उन्होंने वापसी की और जोर देकर कहा कि वीडियो को गलत तरीके से पढ़ा गया था और वह केवल उन कलाकारों के प्रति अपना सपोर्ट दिखा रहे थे।
