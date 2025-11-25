Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Emmy Awards 2025: रेड कारपेट पर छाए Diljit Dosanjh, इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स से चूकी 'अमर सिंह चमकीला'

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:21 PM (IST)

    International Emmy Awards 2025: सोमवार की रात न्यूयॉर्क सिटी में इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया। जिसमें अभिनेता दिलजीत दोसांझ की अमर सिंह चमकीला को नॉमिनेशन मिला था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    दिलजीत दोसांझ रेड कारपेट पर (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 24 नवंबर की देर रात न्यूयॉर्क सिटी में पॉपुलर इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन किया गया। भारतीय सिने प्रेमियों के लिहाज से ये 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार इवेंट बेहद खास रहा, क्योंकि इस बार सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म अमर सिंह चमकीला को दो कैटगरी में नॉमिनेशन मिला, जिसकी वजह से देश के नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन हुआ। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन, ये खुशी सिर्फ नॉमिनेशन तक ही सीमित रह गई, क्योंकि इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में दिलजीत दोसांझ का बेस्ट एक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया और बाजी कोई और मार ले गया। हालांकि, अपने लुक से दिलजीत ने इस अवॉर्ड फंक्शन के रेड कारपेट पर धूम मचा दी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। 

    इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में चूकी अमर सिंह चमकीला

    निर्देशक इम्तियाज अली की ओटीटी फिल्म अमर सिंह चमकीला को 53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स को दो श्रेणियों मेंमिला, जिनमें पहली कैटेगरी बेस्ट टीवी मिनी मूवी/सीरीज रही और दूसरी बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ का नाम शामिल था। लेकिन अफसोस इन दोनों ही कैटेगरी में अमर सिंह चमकीला चूक गई और इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 को जीतने में नाकाम रही। 

    emmy awards 2025 winners (1)

    यह भी पढ़ें- विदेश में नस्लभेद का शिकार हुए Diljit Dosanjh, लोगों ने कहा- 'देखो कैब ड्राइवर आ गया'

    दिलजीत दोसांझ और अमर सिंह चमकीला की जगह इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 की इन दोनों श्रेणियों में जीत का परचम ब्रिटिश टीवी ड्रामा Lost Boys and Fairies (बेस्ट टीवी सीरीज) ने लहराया, जबकि बेस्टर एक्टर का खिताब स्पैनिश एक्टर Oriol Pla को चुना गया। 

    netflix

    बेशक दिलजीत दोसांझ 53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में जीत हासिल नहीं कर सके, लेकिन उनके नॉमिनेशन को लेकर अमर सिंह चमकीला के डायरेक्टर इम्तियाज अली ने कहा- हमें इस बात की खुशी है कि दिलजीत दोसांझ को इस पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामित किया गया। अमर सिंह चमकीला उनके बिना नहीं बन सकती थी, उन्होंने इस मूवी के लिए अपना सौ प्रतिशत दिया। 

    रेड कारपेट पर छाए दिलजीत दोसांझ

    बेशक इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में दिलजीत दोसांझ विजेता नहीं बन पाए, लेकिन रेड कारपेट पर अभिनेता के लुक का जलवा दिखने को मिला। ऑफ व्हाइट शर्ट ब्लैक कलर की पगड़ी और शिमरी ब्लेजर में दिलजीत का लुक काफी धांसू दिखा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। 

    यह भी पढ़ें- किसी ने 11 साल की उम्र में छोड़ा घर...कोई सीढ़ियों पर बैठकर सुनता रहा मां-बाप का झगड़ा, स्टार्स के बचपन के किस्से