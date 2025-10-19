'अब तक का सबसे घटिया...' Diljit Dosanjh के नए गाने Kufar की खूब हो रही आलोचना, मानुषी छिल्लर का उड़ा मजाक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने हाल ही में अपना नया गाना कुफर (Kufar) रिलीज किया। ये गाना उनकी मच अवेटेड 2025 एल्बम ऑरा से जुड़ा हुआ है जिसे 14 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया।

लोगों को क्यों पसंद नहीं आया गाना? इस म्यूजिक वीडियो में एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर का एक कैमियो है जिसके कुछ सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। इसमें मानुषी कुछ बैकग्राउंड डांसर्स की मदद से ग्रुप योगा परफॉर्म करते हुए डांस स्टेप्स कर रही हैं लेकिन फैंस का मानना है कि वो योगा को सेक्सुअलाइज कर रही हैं इसलिए इसे नापसंद किया जा रहा है।

फैंस ने की मानुषी की आलोचना एक और ने लिखा, "यह बहुत बुरा है। और बिल्कुल गैर-ज़रूरी भी। क्योंकि कुछ औरतों के लिए योगा क्लासेज ही कुछ सुरक्षित जगहों में से एक हैं। उनको भी सेक्सुअलाइज़ कर रहे हैं।" एक तीसरे यूज़र ने कहा, "आजकल कोरियोग्राफ़र कौन सा नशा कर रहे हैं?" एक अन्य ने लिखा, "मानुषी क्या कर रही हैं? वह एक्टिंग के अलावा सब कुछ कर रही हैं।"