'अब तक का सबसे घटिया...' Diljit Dosanjh के नए गाने Kufar की खूब हो रही आलोचना, मानुषी छिल्लर का उड़ा मजाक
अभिनेत्री मानुषी छिल्लर (Manushi Chillar) हाल ही में दिलजीत दोसांझ के साथ उनके नए गाने 'कुफर'के म्यूज़िक वीडियो में नजर आईं। एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। एक तरफ जहां उनके प्रशंसक इस गाने को पसंद कर रहे हैं, वहीं कुछ यूज़र्स ने पूर्व मिस वर्ल्ड पर कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने हाल ही में अपना नया गाना कुफर (Kufar) रिलीज किया। ये गाना उनकी मच अवेटेड 2025 एल्बम ऑरा से जुड़ा हुआ है जिसे 14 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया।
लोगों को क्यों पसंद नहीं आया गाना?
इस म्यूजिक वीडियो में एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर का एक कैमियो है जिसके कुछ सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। इसमें मानुषी कुछ बैकग्राउंड डांसर्स की मदद से ग्रुप योगा परफॉर्म करते हुए डांस स्टेप्स कर रही हैं लेकिन फैंस का मानना है कि वो योगा को सेक्सुअलाइज कर रही हैं इसलिए इसे नापसंद किया जा रहा है।
कोरियोग्राफी पर उठ रहे सवाल
दर्शकों ने निराशा व्यक्त की और सवाल उठाया कि ऐसी कोरियोग्राफी फाइनल कट में कैसे पहुंच गई, खासकर दिलजीत के हाई स्टैंडर्ड वाली प्रतिष्ठा को देखते हुए। इस दृश्य में छिल्लर को गुलाबी लेस वाले जंपसूट और फेदर वाले बूट पहने हुए दिखाया गया है। वीडियो में वो कई योगासन कर रही हैं, जिनमें लेग रेज (उत्तानपादासन) भी शामिल है, जहां वे पीठ के बल लेटकर अपने पैरों को ऊपर उठाती हैं और साथ ही एक पैर पर खड़े होकर उठने का आसन भी करती हैं।
रेडिट पर इस सीन के वायरल होते ही, यूज़र्स ने दिलजीत दोसांझ और मानुषी को इस योगा सीक्वेंस की आलोचना करना शुरू कर दिया। एक यूज़र ने कमेंट किया, "यह शायद अब तक देखे गए सबसे घटिया म्यूज़िक वीडियोज में से एक है।"
फैंस ने की मानुषी की आलोचना
एक और ने लिखा, "यह बहुत बुरा है। और बिल्कुल गैर-ज़रूरी भी। क्योंकि कुछ औरतों के लिए योगा क्लासेज ही कुछ सुरक्षित जगहों में से एक हैं। उनको भी सेक्सुअलाइज़ कर रहे हैं।" एक तीसरे यूज़र ने कहा, "आजकल कोरियोग्राफ़र कौन सा नशा कर रहे हैं?" एक अन्य ने लिखा, "मानुषी क्या कर रही हैं? वह एक्टिंग के अलावा सब कुछ कर रही हैं।"
मानुषी ने क्या दिया जवाब
कुफर की रिलीज के बाद, मानुषी से पूछा गया कि उनकी भूमिका को छोटे डांस सीन्स तक ही सीमित क्यों कर दिया गया है। इस पर जवाब देते हुए मानुषी ने कहा, "मैंने हमेशा उन लोगों की प्रशंसा की है जो शिक्षा को महत्व देते हैं। लेकिन मैंने यह भी सीखा है कि ज्ञान कला और अभिव्यक्ति के हर रूप का सम्मान करने में निहित है। दुनिया को विचारकों और रचनाकारों, दोनों की जरूरत है; जब वे दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं तो कोई भी 'कम' नहीं होता।"
