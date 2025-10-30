Language
    विदेश में नस्लभेद का शिकार हुए Diljit Dosanjh, लोगों ने कहा- 'देखो कैब ड्राइवर आ गया'

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:08 PM (IST)

    पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के गानों के दीवानों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप गिनते-गिनते थक जाएंगे। हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने बताया कि, कैसे विदेश में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और लोगों ने उन्हें कहा कि, देखो कैब ड्राइवर आ गया।

    नस्लभेद का शिकार दिलजीत दोसांझ

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के गानों के दीवानों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप गिनते-गिनते थक जाएंगे। दिलजीत के गाने अब इंटरनेशनल हो चुके हैं या फिर या कहे सकते हैं कि दिलजीत को पसंद करने वालों की फैन फॉलोइंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। दिलजीत के गानों को जो सुनता है, वो झूमने पर मजबूर हो जाता है लेकिन हाल ही में दिलजीत के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसे सुनने के बाद वो खुद भी हैरान हैं। दरअसल दिलजीत के साथ विदेश में बुरा व्यवहार किया गया और उन्हें वहां पर कहा गया कि देखो कैब ड्राइवर आ गया।

    ऑस्ट्रेलिया में दिलजीत हुए नस्लभेद का शिकार

    दरअसल दिलजीत इन दिनों अपने 'ऑरा वर्ल्ड टूर' (Aura World Tour) को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में दिलजीत ने सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर अपना एक बिहाइंड द सीन्स का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिलजीत ने बताया कि, 'जब हमने यहां लैंड किया फ्लाइट से, तो डेली मेल वाले आए। उन्होंने एक न्यूज डाली थी कि दिलजीत दोसांझ करके भारत (पंजाब) से लैंड किया है। मुझे किसी ने वो पोस्ट भेजी, मैंने जाकर चैक की। मुझे पहले पता नहीं था कि उन्होंने वो अपलोड की है। उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे, जैसे कि, 'नया ऊबर ड्राइवर आ गया', कैब चलाने वाला आ गया, ट्रक ड्राइवर आ गया। 7-11 का नया स्टाफ आ गया' मतलब ऐसे-ऐसे रेसिज्म वाले कमेंट्स बहुत थे।'

    दिलजीत ने बताया कि उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शो करने से ठीक पहले ये हुआ था। रंगभेद का शिकार दिलजीत ने कहा कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि, मुझे भरोसा है कि दुनिया को नफरत की सीमाओं से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए. लोगों के बीच नफरत की कोई दीवार नहीं होनी चाहिए

    वहीं दिलजीत की फिल्मों की बात करें तो वो जल्द ही बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में वो सनी देओल और वरुण धवन जैसे स्टार्स के साथ दिखाई देंगे। वहीं उनकी एलबम के गाने भी इस वक्त जमकर ट्रेंड कर रहे हैं।

