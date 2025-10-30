विदेश में नस्लभेद का शिकार हुए Diljit Dosanjh, लोगों ने कहा- 'देखो कैब ड्राइवर आ गया'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के गानों के दीवानों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप गिनते-गिनते थक जाएंगे। दिलजीत के गाने अब इंटरनेशनल हो चुके हैं या फिर या कहे सकते हैं कि दिलजीत को पसंद करने वालों की फैन फॉलोइंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। दिलजीत के गानों को जो सुनता है, वो झूमने पर मजबूर हो जाता है लेकिन हाल ही में दिलजीत के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसे सुनने के बाद वो खुद भी हैरान हैं। दरअसल दिलजीत के साथ विदेश में बुरा व्यवहार किया गया और उन्हें वहां पर कहा गया कि देखो कैब ड्राइवर आ गया।

ऑस्ट्रेलिया में दिलजीत हुए नस्लभेद का शिकार दरअसल दिलजीत इन दिनों अपने 'ऑरा वर्ल्ड टूर' (Aura World Tour) को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में दिलजीत ने सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर अपना एक बिहाइंड द सीन्स का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिलजीत ने बताया कि, 'जब हमने यहां लैंड किया फ्लाइट से, तो डेली मेल वाले आए। उन्होंने एक न्यूज डाली थी कि दिलजीत दोसांझ करके भारत (पंजाब) से लैंड किया है। मुझे किसी ने वो पोस्ट भेजी, मैंने जाकर चैक की। मुझे पहले पता नहीं था कि उन्होंने वो अपलोड की है। उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे, जैसे कि, 'नया ऊबर ड्राइवर आ गया', कैब चलाने वाला आ गया, ट्रक ड्राइवर आ गया। 7-11 का नया स्टाफ आ गया' मतलब ऐसे-ऐसे रेसिज्म वाले कमेंट्स बहुत थे।'