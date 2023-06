Indian Jones 5 New Release Date: 'इंडियाना जोन्स 5' की रिलीज डेट बदली, कार्तिक-कियारा की फिल्म से होगी टक्कर

नई दिल्ली, जेएनएन। इस साल जिन हॉलीवुड फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, उनमें इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी भी शामिल है। लगभग चार दशक से चलती आ रही इस फ्रेंचाइजी की यह पांचवीं फिल्म है, जिसमें मुख्य भूमिका हैरीसन फोर्ड निभाते हैं।

इस हॉलीवुड फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि इसकी रिलीज डेट एक दिन पहले खिसक गयी है, यानी इंडियाना जोन्स 5 को दर्शक भारत में अमेरिका के मुकाबले एक दिन पहले देख सकेंगे।

फिल्म की टीम ने जो जानकारी साझा की है, उसके मुताबिक इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी अब 29 जून को सिनेमाघरों में पहुंच जाएगी। फिल्म पहले 30 जून को रिलीज होने वाली थी। भारत में इंडियाना जोन्स 5 अंग्रेजी के अलावा तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज की जा रही है।

जेम्स मैनगोल्ड निर्देशित इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी में हैरीसन फोर्ड के अलावा फोबे वालर-ब्रिज, एंटोनियो बैनडेरस, जॉन रायस-डेविस, टॉबी जोन्स, बॉयड होलब्रुक और मैड मिकेलसन ने प्रमुख किरदार निभाये हैं। फिल्म का निर्माण कैथलीन, केनेडी, फ्रैंक मार्शल और साइमन एमेनुएल ने किया है। स्टीवन स्पीलबर्ग और जॉर्ज लूकस भी निर्माताओं में शामिल हैं।

फिल्म का ट्रेलर पिछले साल डी23 एक्स्पो इवेंट में रिलीज किया गया था। इस इवेंट में हैरीसन फोर्ड इमोशनल हो गये थे। उन्होंने बताया था कि यह आखिरी बार है, जब फैंस फोर्ड को इंडियाना जोन्स के किरदार में देखेंगे।

पिछले दिनों फ्रांस के कान शहर में हुए कान फिल्म फेस्टिवल में इंडियाना जोन्स 5 का प्रीमियर हुआ था।

इंडियाना जोन्स दुनिया की सबसे लम्बी चलने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी में शामिल है। इसकी शुरुआत 1981 में 'रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क' के साथ हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन स्टीवन स्पीलबर्ग ने किया था।

The legend has arrived on @DisneyPlus.

The first four #IndianaJones are now streaming. pic.twitter.com/pquNuFFZzQ— Indiana Jones (@IndianaJones) May 31, 2023