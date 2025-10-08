Indian Air Force के जज्बे को सलाम करती हैं ये 5 फिल्में, OTT पर भूलकर भी न करें मिस

Indian Air Force Day 2025 आज देशभर में भारतीय वायुसेना दिवस को मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर बॉलीवुड स्पेशल के तौर पर हम आपके लिए हिंदी सिनेमा की उन पांच फिल्मों की जानकारी लेकर आए हैं जिनमें इंडियन एयर फोर्स के शौर्य की कहानी को दिखाया गया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Indian Air Force Day: 8 अक्टूबर का दिन भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे खास दिन माना जाता है। आज ही के दिन 1932 में इंडियन एयर फोर्स का आगाज हुआ था, उस वक्त की हमारी छोटी सी वायुसेना मौजूदा समय में विश्व की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्सेस में शुमार है। सुखोई और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों से लैस भारतीय वायुसेना के शौर्य की कहानी कई बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जा चुकी है।

आज इंडियन एयर फोर्स डे के खास अवसर पर हम आपके लिए उन चुनिंदा पांच फिल्मों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जिन्हें इस वायुसेना दिवस के मौके पर ओटीटी पर जरूर देखना चाहिए। फाइटर (Fighter) ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर स्टारर फिल्म फाइटर का नाम इस लिस्ट में शामिल है। कमर्शियल तौर पर फाइटर बेशक बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन मूवीज में भारतीय वायुसेना की वीरगाथा को बखूबी दर्शाया गया था।

भुज (Bhuj) अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त और एमी विर्क की फिल्म भुज का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। इंडियन एयर फोर्स के बहादुर स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक को फिल्म का केंद्रबिंदु रखा है।

जो उस वक्त गुजरात के भुज वायुसेना अड्डे के प्रभारी थे, 14 दिन में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भुज एयरबेस पर 35 बार हमले से क्षतिग्रस्त लैंडिंग पट्टी का पुनिर्माण माधापुर गांव की 300 स्थानीय महिलाओं की मदद से 72 घंटों में करवाया था। भुज को आप जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर देख सकते हैं।

तेजस (Tejas) साल 2023 में दशहरा के खास अवसर पर रिलीज होने वाली फिल्म तेजस भी भारतीय वायुसेना के जज्बे को सलाम करती है। मूवी एक महिला एयरफोर्स पायलट के साहस और बहादुरी को दर्शाती है। लड़ाकू विमानों को उड़ाने में देश की महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, ये मुद्दा आपको तेजस में देखने को मिलेगा। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 (Zee5) पर देखी जा सकती है।

गुंजन सक्सेना- द कारगिल गर्ल (Gunjan Saxena-The Kargil Girl) कारगिल युद्ध के दौरान गुंजन सक्सेना भारतीय वायुसेना की एकमात्र महिला पायलट थी, जिन्होंने इस वॉर में भाग लिया था। उन्होंने अपनी बहादुरी और साहस का परिचय देते हुए देश का मान बढ़ाया था। उनके जीवन की प्रेरणादायक की कहानी गुंजन सक्सेना मूवी में दिखाई गई है। जाह्नवी कपूर और पंकज त्रिपाठी स्टारर ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जा सकती है।