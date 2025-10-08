Indian Air Force Day 2025: भारतीय वायु सेना का 93वां स्थापना दिवस आज, जानें इस दिन का महत्व एवं सुनहरा इतिहास

हमारे देश में प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भारत अपना 93वां वायु सेना दिवस मना रहा है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गयी थी जिसके बाद से इस दिन को प्रत्येक वर्ष इसी डेट में मनाया जाता है। इस वर्ष वायु सेना दिवस का मुख्य आकर्षण Operation Sindoor है।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आज यानी 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष देशभर में भारतीय वायु सेना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष भारत अपना 93वां इंडियन एयर फोर्स डे मना रहा है। इस दिन का महत्व देश की हवाई सीमा की सुरक्षा, वायुसेना के पराक्रम, त्याग और वीरता को सम्मान देने और वायु सेना के योगदान को सराहा जाता है। इस दिन भारतीय सेना की ओर से भी देश भर के वायु स्टेशनों से लड़ाकू विमानों द्वारा करतब दिखाए जाते हैं और भारतीय वायु सेना का शक्ति प्रदर्शन किया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायु सेना की हुई थी स्थापना भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी जिसके बाद से ही प्रतिवर्ष इस दिन को वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एयर मार्शल सुब्रोतो मुखर्जी को भारतीय वायु सेना का संस्थापक माना जाता है। आजादी के बाद 1 अप्रैल 1954 सुब्रोतो मुखर्जी को भारतीय वायु सेना का पहला वायु सेना प्रमुख भी नियुक्त किया गया था।