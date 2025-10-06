Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कनाडा में राष्ट्रीय ध्वज के लिए समर्पित है विशेष दिन, जानें इस देश के नेशनल फ्लैग का इतिहास

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:43 PM (IST)

    1 जुलाई 1867 में कनाडा देश आजाद हुआ था। उसके बाद वह यूनियन जैक और रेड एनसाइन जैसे ध्वजों का प्रयोग करता रहा। लेकिन 15 जनवरी 1965 को इस देश ने आधिकारिक रूप से नए झंडे को अपनाया जिसे नेशनल फ्लैग ऑफ कनाडा डे के रूप में जाना जाता है। इसे जेब स्टेनली पाल ने डिजाइन किया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    canada national flag: कनाडा के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जिसने आजादी कई चरणों में हासिल की। इस देश के लिए 1 जुलाई 1867 को सबसे महत्वपूर्ण मन जाता है जब कनाडा डोमिनियन के रूप में अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन एक स्वशासी राष्ट्र बना। कनाडा को अंतिम पूर्ण स्वतंत्रता 1982 में मिली जब उसका संविधान पूरी तरह से ब्रिटेन से अलग हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कनाडा के झंडे को समर्पित है देश का एक दिन

    दुनियाभर में कनाडा एक ऐसा देश है जो प्रतिवर्ष 15 फरवरी को अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में 'नेशनल फ्लैग ऑफ कनाडा डे' के रूप में सेलिब्रेट करता है। कनाडा का राष्ट्रीय ध्वज 15 फरवरी 1965 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद अपनाया गया था। इससे पहले, कनाडा में यूनियन जैक और 'रेड एनसाइन' जैसे ब्रिटिश झंडे प्रयोग में लाय जाते थे। बाद में दुनिया में अलग पहचान देने के लिए कनाडा ने नए झंडे को अपनाया।

    कनाडा के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन एवं महत्व

    कनाडा का राष्ट्रीय ध्वज 'मेडल लीफ फ्लैग' या 'मैपल लीफ' के नाम से दुनियाभर में प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन आयताकार आकार का है, जिसमें तीन खड़ी धारियां हैं। दोनों किनारों पर लाल और बीच में सफेद रंग को जगह मिली है। मध्य भाग के सफेद वर्ग में एक बड़ा लाल रंग का 11-बिंदुओं वाला मेपल का पत्ता है। यह पत्ता कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है जिसे इसमें जगह दी गई है। लाल और सफेद रंग 1921 से कनाडा के आधिकारिक रंग हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के लिए किया गया। मेपल का पत्ता कनाडाई संस्कृति, अखंडता, शक्ति और गर्व का प्रतीक है और यह कनाडा के प्राकृतिक विरासत से जुड़ी एकता और समृद्धि दर्शाता है।

    कनाडा और राष्ट्रीय ध्वज के की विशेषताएं

    • कनाडा के राष्ट्रीय ध्वज में दो रंग- लाल और सफेद को जगह दी गई जो वर्ष 1921 से ही देश के आधिकारिक रंग हैं।
    • फ्लैग के बीच मेपल के पत्ते को जगह दी गई जो इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है।
    • 15 फरवरी 1965 को इस ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था।
    • इस फ्लैग को डिजाइनर जेब स्टेनली पाल ने डिजाइन किया था।
    • इसका अनुपात 1:2 (लंबाई-चौड़ाई) है।

    किसने किया था डिजाइन

    कनाडा के झंडे को डिजाइनर जेब स्टेनली पाल (George Stanley) द्वारा तैयार किया गया था। कनाडा को ब्रिटिश और फ्रेंच प्रतीकों से मुक्त खुद की एक विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान चाहिए थी। इसी कड़ी में वर्ष 1964 में कनाडा सरकार ने एक नया राष्ट्रीय ध्वज अपनाने का निर्णय लिया ताकि देश की एकता और स्वतंत्रता को दर्शाया जा सके, विशेषकर ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रभाव से अलग एक पहचान बन सके। जिसके बाद सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस झंडे को तैयार किया गया।

    यह भी पढ़ें- चीन के राष्ट्रीय ध्वज में 5 स्टार्स का क्या है महत्व, जानें क्यों देश में एक ही पार्टी कर रही राज