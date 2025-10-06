कनाडा में राष्ट्रीय ध्वज के लिए समर्पित है विशेष दिन, जानें इस देश के नेशनल फ्लैग का इतिहास

1 जुलाई 1867 में कनाडा देश आजाद हुआ था। उसके बाद वह यूनियन जैक और रेड एनसाइन जैसे ध्वजों का प्रयोग करता रहा। लेकिन 15 जनवरी 1965 को इस देश ने आधिकारिक रूप से नए झंडे को अपनाया जिसे नेशनल फ्लैग ऑफ कनाडा डे के रूप में जाना जाता है। इसे जेब स्टेनली पाल ने डिजाइन किया था।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जिसने आजादी कई चरणों में हासिल की। इस देश के लिए 1 जुलाई 1867 को सबसे महत्वपूर्ण मन जाता है जब कनाडा डोमिनियन के रूप में अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन एक स्वशासी राष्ट्र बना। कनाडा को अंतिम पूर्ण स्वतंत्रता 1982 में मिली जब उसका संविधान पूरी तरह से ब्रिटेन से अलग हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कनाडा के झंडे को समर्पित है देश का एक दिन दुनियाभर में कनाडा एक ऐसा देश है जो प्रतिवर्ष 15 फरवरी को अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में 'नेशनल फ्लैग ऑफ कनाडा डे' के रूप में सेलिब्रेट करता है। कनाडा का राष्ट्रीय ध्वज 15 फरवरी 1965 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद अपनाया गया था। इससे पहले, कनाडा में यूनियन जैक और 'रेड एनसाइन' जैसे ब्रिटिश झंडे प्रयोग में लाय जाते थे। बाद में दुनिया में अलग पहचान देने के लिए कनाडा ने नए झंडे को अपनाया।

कनाडा के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन एवं महत्व कनाडा का राष्ट्रीय ध्वज 'मेडल लीफ फ्लैग' या 'मैपल लीफ' के नाम से दुनियाभर में प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन आयताकार आकार का है, जिसमें तीन खड़ी धारियां हैं। दोनों किनारों पर लाल और बीच में सफेद रंग को जगह मिली है। मध्य भाग के सफेद वर्ग में एक बड़ा लाल रंग का 11-बिंदुओं वाला मेपल का पत्ता है। यह पत्ता कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है जिसे इसमें जगह दी गई है। लाल और सफेद रंग 1921 से कनाडा के आधिकारिक रंग हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के लिए किया गया। मेपल का पत्ता कनाडाई संस्कृति, अखंडता, शक्ति और गर्व का प्रतीक है और यह कनाडा के प्राकृतिक विरासत से जुड़ी एकता और समृद्धि दर्शाता है।