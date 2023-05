IIFA Rocks 2023: उर्वशी रौतेला से लेकर नोरा फतेही तक, अपने हॉट लुक्स से इन सेलेब्स ने ग्रीन कारपेट पर लगाई आग

नई दिल्ली, जेएनएन। IIFA 2023 का मेगा सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार (IIFA) के मुख्य कार्यक्रम से पहले, मशहूर हस्तियां शुक्रवार को म्यूजिकल IIFA Rocks 2023 के लिए पहुंचीं।

इस शाम के होस्ट फराह खान और राजकुमार राव ने अपनी मौजूदगी से और भी ज्यादा जगमगा दिया। राजकुमार काले रंग के स्टाइलिश सूट और चश्मे के साथ डैपर लग रहे थे। उन्होंने ग्रीन कारपेट पर आईफा ट्रॉफी के साथ पोज दिए।

The charismatic #RajKummarRao lights up the SOBHA Realty IIFA Rocks 2023 Green Carpet with his energetic aura.#IIFA2023 #IIFAONYAS #YasIsland #InAbuDhabi #NEXA #CreateInspire #SobhaRealty #EaseMyTrip@yasisland @VisitAbuDhabi @NexaExperience @Sobharealty pic.twitter.com/YjZgjjcTCu